13.05.2024, 12:02 42546
В Казахстане безработным предлагают строить дома для пострадавших от паводков
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане безработным гражданам предлагают строить дома для пострадавших от масштабных паводков жителей страны, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Разработана специальная платформа по сопровождению трудоустройства граждан в рамках проекта "Построим вместе!". Она представляет собой новый модуль на электронной бирже труда Enbek.kz, где любой желающий трудоустроиться и помочь регионам в восстановлении жилого фонда и инфраструктуры может ознакомиться с имеющимися вакансиями, откликнуться на любую понравившуюся и пройти собеседование", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время на платформе размещено 42 вакансии.
Важность этого проекта в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков. В настоящее время мы занимаемся пополнением базы работодателей и вакансий. Стоит отметить, что регионам важно участие каждого, требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования", - добавила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
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13.05.2024, 09:57 48921
Открывается новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Открывается новый авиамаршрут с Узбекистаном, и общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.
Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы - Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320" емкостью 174 кресла", - говорится в сообщении КГА.
Отмечается, что открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
Тем самым общее количество международных рейсов из Республики Казахстан достигло 567 в неделю по 121 маршруту по направлению в 28 стран.
12.05.2024, 10:56 89226
Паводки в Казахстане: ожидается повышение уровня воды на реке Урал
Фото: МЧС РК
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Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области продолжает повышаться уровень воды на реке Урал, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", уровень воды на реке Урал составил: в Атырау - 538 сантиметров, в Индерборском районе - 1033 сантиметра, в Махамбетском районе - 955 сантиметров, на гидропостах Жайык - Индербор и Жайык - Махамбет уровень воды превысил критическую отметку. При этом ожидается дальнейшее повышение.
В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Урал. На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода", - проинформировали в МЧС.
В субботу в Западно-Казахстанской области на реке Урал спасли 7 человек, которые не могли самостоятельно добраться до берега. Одну лодку и вовсе унесло течением. Спасатели доставили местных жителей в безопасную зону.
В пресс-службе министерства сообщили, что в свои дома вернулись 54 703 человека. В эвакопунктах остается 5291 человек, из них 2239 детей.
Отведена и откачана вода из 11134 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,5 миллиона кубических метров талой воды, проведена укладка 7,7 миллиона мешкотар и 1,5 миллиона тонн инертного материала", - проинформировали в ведомстве.
Откачка воды продолжается в СКО, Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Абайской и Алматинской областях.
11.05.2024, 11:49 130006
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 54 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По республике вернулись в свои дома 54 389 человек. В эвакопунктах остается 5281 человек, из них 2242 ребенка.
Отведена и откачана вода из 10 969 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - сообщили в МЧС.
За сутки в городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведена и откачана вода из 442 частных жилых домов и 92 дворовых территорий, продолжается откачка из подтопленных 342 домов и 272 дворовых территорий. Всего откачано 365 200 кубометров талой воды.
В городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка из 14 подтопленных домов, за сутки откачано 206 850 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 1,7 км дамб. Параллельно проводилась работа по дополнительной утрамбовке и укреплению возведенных дамб, работы продолжаются.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3200 мешкотар и 217 тонн инертных материалов.
11.05.2024, 09:57 134721
В Атырауской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов из-за поднятия уровня воды в Урале
Фото: скриншот из видео МЧС РК
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населенных пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Урал (Жайык). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.
По данным гидрологического мониторинга Казгидромета, по состоянию на 09.00 11 мая уровень воды за сутки поднялся: в Атырау на 5 см, до 533 см, в Индерборском районе на 12 см, до 1026 см, в Махамбетском районе на 15 см, до 939 см.
На гидропосту Жайык - Индербор и Жайык - Махамбет уровень превысил критическую отметку. Развитие паводковой обстановки под контролем спасателей МЧС РК", - отметили в ведомстве.
11.05.2024, 09:25 135991
Жители СКО наблюдали северное сияние
Фото: pkzsk.info
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Петропавловск. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На севере Казахстана жители нескольких сел наблюдали северное сияние, сообщает "Петропавловск.news".
Фотографии этого прекрасного природного явления сделал Владимир Федоров из деревни Обуховка Тайыншинского района. После полуночи всполохи на небе были видны очень хорошо. Из Обуховки северное сияние было видно в направлении Петропавловска - то есть как раз на север.
Увидели Северное сияние и в селе Соколовка Кызылжарского района. Слабее сияние было заметно в селе Советское района Магжана Жумабаева.
Отмечается, что в Петропавловске из-за уличного освещения северное сияние разглядеть удалось немногим.
Причиной природного явления, возможно, стала геомагнитная буря.
Напомним, что из-за гигантских вспышек на солнце 11 и 12 мая на земле ожидается сильнейшая геомагнитная буря. Прогнозируют, что геомагнитная буря достигнет пика 11 мая с 9 до 12 часов по московскому времени (с 7 до 10 часов по времени Алматы).
Как сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН Сергей Богачев, на Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.
Магнитная буря началась. Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", - сказал он.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 - сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень - G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
По словам Богачева, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.
В ближайшие два-три дня взрывная энергия пойдет на убыль, при этом геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, добавил эксперт.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
10.05.2024, 16:59 163281
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" прибудет в Алматы
Икона пробудет в Алматы с 18 до 21 мая
Фото: Пресс-служба главы Православной церкви Казахстана
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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 18 по 21 мая Алматы посетит чудотворная икона Божией Матери "Целительница", сообщил пресс-секретарь главы православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Евгений Иванов.
Этот старинный образ Царицы Небесной, прославленный многочисленными явлениями силы Божией, пребывает в Алексеевском женском монастыре города Москвы. Поклониться святыне, испросить у Пресвятой Девы Марии душевного и физического здоровья, помолиться об исцелении родных и близких в обитель стекаются паломники из разных стран мира. Впервые за всю историю своего существования чудотворная икона покинула Алексеевский монастырь, дабы совершить путешествие в пределы Казахстана, чтобы и здесь обрадовать верующий народ великой милостью Пресвятой Богородицы, даровать людям через прикосновение к святыне освобождение от недугов, утешение в скорбях, избавление от житейских невзгод", - рассказал Евгений Иванов.
Паломники свидетельствуют о том, что образ "Целительницы" источает аромат и временами от него истекает благовонная маслянистая жидкость - миро. В Алексеевском монастыре монахини продолжают записывать многочисленные случаи выздоровления, которые произошли и происходят до настоящего времени по молитвам перед чудотворным образом Царицы Небесной.
18, 20-21 мая чудотворная икона "Целительница" будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре по адресу: улица Латифа Хамиди, 30, угол улицы Жангельдина и улицы Ашимбаева.
19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе по адресу: улица Байтурсынова, 56/5.
Доступ к чудотворному образу свободный с 8.00 до 21.00.
10.05.2024, 16:22 165871
Телерадиовещание отключат в Казахстане 15 мая
В этот день будут проводиться планово-профилактические работы
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведение профилактических работ 15 мая в Казахстане отключат телерадиовещание, сообщили в АО "Казтелерадио".
Как пояснили в пресс-службе компании, планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.
Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года в период с 03.00 до 17.00. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении "Казтелерадио".
10.05.2024, 15:36 134951
Задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по алиментам в Казахстане составляет порядка 14,6 млрд тенге, сообщил официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали.
По словам Талгата Уали, на сегодняшний день 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении. Более 12 тысяч из них являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге.
Из общего количества проблемных алиментов преимущественно выплачивают мужчины - 97,1%, женщины - 2,9%.
7882 должникам по алиментам выставлены временные ограничения на выезд из республики. С начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортное средство водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге.
В сравнении с показателями 2023 года наблюдается динамика в сторону улучшения. Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности снизилась на 31%", - подчеркнул Талгат Уали.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?