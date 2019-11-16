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Алматы заинтересовался московским опытом внедрения инноваций в управление городом

15.11.2019, 14:57 7993
Алматы заинтересовался московским опытом внедрения инноваций в управление городом
Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и обсудил с ним перспективные направления сотрудничества городов, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе акима, Черемин возглавляет делегацию российской столицы, прибывшую на Дни культуры Москвы в Алматы. На встрече с Сагинтаевым министр рассказал об опыте Москвы в реализации городских программ развития, трансформации общественных пространств, реформе сфер здравоохранения и образования. 
 
Также гость поделился информацией о проводящейся модернизации жилого фонда, транспортной инфраструктуры и цифровизации коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения мегаполиса.
 
В свою очередь, Бакытжан Сагинтаев отметил, что опыт развития Москвы интересен с точки зрения внедрения новых технологий и инноваций в системе управления городским хозяйством.
 

Наши города имеют хорошие перспективы для сотрудничества и обмена опытом по вопросам модернизации здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и цифровизации", - сказал аким мегаполиса, отметив, что Алматы, как и Москва, будет развиваться полицентрично.

 
В соответствии с принципом "город без окраин" в Алматы будут создаваться условия для комфортного проживания и получения социальных услуг вне зависимости от места проживания.
 

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