Алматы заинтересовался московским опытом внедрения инноваций в управление городом

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и обсудил с ним перспективные направления сотрудничества городов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима, Черемин возглавляет делегацию российской столицы, прибывшую на Дни культуры Москвы в Алматы. На встрече с Сагинтаевым министр рассказал об опыте Москвы в реализации городских программ развития, трансформации общественных пространств, реформе сфер здравоохранения и образования.

Также гость поделился информацией о проводящейся модернизации жилого фонда, транспортной инфраструктуры и цифровизации коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения мегаполиса.

В свою очередь, Бакытжан Сагинтаев отметил, что опыт развития Москвы интересен с точки зрения внедрения новых технологий и инноваций в системе управления городским хозяйством.

Наши города имеют хорошие перспективы для сотрудничества и обмена опытом по вопросам модернизации здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и цифровизации", - сказал аким мегаполиса, отметив, что Алматы, как и Москва, будет развиваться полицентрично.

В соответствии с принципом "город без окраин" в Алматы будут создаваться условия для комфортного проживания и получения социальных услуг вне зависимости от места проживания.

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