Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о некоторых изменениях в графике движения поездов, передает Kazakhstan Today.





В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 24 декабря 2020 года по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письмом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК с ноля часов 30 декабря 2020 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенным на территории Акмолинской области, сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

Также национальный перевозчик сообщает о ежедневном курсировании с 3 января 2021 года скоростного поезда №105/106 сообщением Алматы-2 - Петропавловск (старая нумерация №705/706).

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получать по номеру 105.

В период распространения коронавирусной инфекции рекомендуем пассажирам оформлять онлайн железнодорожные билеты, строго соблюдать карантинные требования, социальную дистанцию и масочный режим на территории вокзала и внутри поезда", - отметили в компании.

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