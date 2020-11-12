Astanа Media Week-2020 проходит в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 11 по 13 ноября 2020 года впервые в дистанционном режиме стартовала IV медианеделя Astana Media Week, организованная Министерством информации и общественного развития РК при участии "Казмедиа Орталыгы", передает Kazakhstan Today.

Уже ставшая традиционной медианеделя AMW объединит более 60 спикеров из 10 стран, таких как США, Россия, Норвегия, Саудовская Аравия, Австралия и других.

AMW нацелена на развитие отечественной медиасферы и продвижение деловых отношений в индустрии на региональном и международном уровнях. В этом году организаторы сфокусированы на путях построения работы медиа в будущем. Центральные темы: глобальные тренды потребления медиаконтента; пандемия и кризис доверия к СМИ; работа редакций в новых условиях; мультиплатформенность; новые лидеры медиапространства.

Для участия в AMW приглашены отечественные и зарубежные топ-менеджеры, эксперты ведущих медиаагентств, ученые крупных международных организаций и иностранных вузов, представители государственного сектора и продакшн-компаний.

С приветственным словом выступила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Сегодня мы недвусмысленно даем понять, что наши мягкие навыки: уникальность, гибкость, компетентность, партнерство и коллаборация могут стать прекрасным решением в сложившейся ситуации. Изучение и применение лучшего опыта, развитые коммуникации и высокий профессионализм - то, что делает медиасферу профессией будущего", - сказала она.

Также в работе медианедели примут участие Роберт Скиннер - старший советник департамента глобальных коммуникаций ООН; Джавад Моттаги - генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU); Михаил Зыгарь - журналист, редактор, писатель; Петр Федоров - глава дирекции международных отношений ВГТРК; Михаил Гусман - первый заместитель генерального директора ИА России ТАСС; Шамиль Садыков - генеральный директор Тат-Медиа; Ирина Шихман - автор ютуб-канала "А поговорить?", интервьюер, журналист; Алишер Еликбаев - PR-специалист и другие ключевые эксперты медиасообщества мира и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба МИОР, участники медианедели Astana Media Week будут иметь возможность посетить целую серию онлайн-мероприятий на сайте медианедели astanamediaweek.kz. Воркшопы для журналистов при поддержке посольства Америки в РК дадут профессор Нью-Йоркской киноакадемии Билл Айнрайнхофер - американский телепродюсер, член Гильдии режиссеров Америки, обладатель трех наград Эмми и Евгения Власова - журналист, преподаватель NYFA.

Своим мастерством поделятся медиатренеры из России и Казахстана: Андрей Дорожный - дата-журналист и специалист по визуализации данных; Александр Данилов - руководитель проекта "Stop Fake"; Айнур Коскина - журналист, медиатренер; Айдос Сарым - политолог; Дауржан Аугамбай - издатель журнала "Akyl-kenes"; Жанна Ибраева - тренер по ораторскому мастерству; Махаббат Есен - журналист, телерадиоведущая, ассоциированный профессор Академии государственного управления при президенте РК.

Ежегодная выставка "Контент-маркет" для участников сферы медиа впервые пройдет в онлайн-формате и позволит "посетителям" быстро и удобно ознакомиться с актуальными предложениями медиарынка отечественных и международных продакшн-компаний; производителям - презентовать свои проекты потенциальным покупателям.

Впервые в рамках AMW будет вручена ежегодная Национальная премия "Уркер" за достижения в области печатной, радио-, интернет-журналистики. По традиции победителям достанется эксклюзивная статуэтка и денежная премия в размере 1 000 000 тенге. Наблюдать за премией будет возможно посредством онлайн-трансляции на сайте.

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