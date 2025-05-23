22.05.2025, 15:51 66056
АЗРК судится с компаниями сотовой связи
Были установлены признаки сговора трех компаний
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции ведет судебные разбирательства с операторами связи. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя агентства Болат Самбетов.
Спикер подчеркнул, что за последние несколько лет в стране наблюдается высокий рост цен на сотовую связь.
Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Это и по Beeline, и по Kcell, и по Tele2", - рассказал он.
Самбетов сообщил, что агентством были установлены признаки сговора трех компаний, по ним начато расследование, которое на сегодняшний день приостановлено.
Сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах", - добавил спикер.
Напомним, в марте операторы связи сообщили о повышении тарифов.
Ранее в МЦРИАП РК заявили, что не имеют рычагов влияния на операторов связи в области тарифов. После Нового года операторы вновь начали поднимать цены на услуги связи. По словам вице-министра Асхата Оразбека, ведомство против такой политики операторов. Он также отметил, что ситуацию на рынке связи с качеством оказываемых услуг и тарифами дожна выровнять конкуренция. Он напомнил, что Tele2 и Altel теперь принадлежат катарским инвесторам.
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23.05.2025, 16:14 7046
Марафон Победы: Halyk поздравил ветеранов
Фото: Halyk Bank
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. И с каждым годом все меньше остается тех, для кого 9 мая - самый главный и важный праздник. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 20 января 2025 года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 42 тысяч граждан - тружеников тыла, ветеранов труда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Halyk многие годы реализует собственную инициативу - "Марафон Победы".
Акция направлена на поддержку тех, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. В преддверии 9 мая банк организует праздничные мероприятия и предоставляет финансовую помощь ветеранам. Важным аспектом поддержки является и создание комфортной среды для жизни наших героев. Один из ярких примеров - ремонт дома ветерана ВОВ Анны Никаноровны Котовой из Темиртау, которой в этом году исполнился 101 год. Когда началась война, Анна Котова, как и ее сверстники, стала проситься добровольцем на фронт. Ей несколько раз отказывали, но, благодаря упорству она смогла попасть медсестрой в 065-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Девушка была демобилизована только в июне 1946 года, когда часть располагалась в Венгрии. После этого Анна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровского района Карагандинской области.
Помимо "Марафона Победы" Halyk Bank оказал спонсорскую помощь воинской части 5571 Национальной гвардии РК имени Б. Момышұлы, профинансировав установку памятного монумента в честь героев Великой Отечественной войны. Этот символ благодарности и вечной памяти стал данью уважения мужеству, стойкости и подвигу тех, кто защищал нашу Родину.
23.05.2025, 15:06 10256
Опрос КТ: 83% респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане, передает корреспондент.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
23.05.2025, 14:00 13421
Яблоня Сиверса зацвела в Жонгар-Алатауском нацпарке
Фруктовые деревья занимают 3800 гектаров
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Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском регионе на территории национального парка "Жонгар-Алатау" зацвела яблоня Сиверса, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
По информации ведомства, фруктовые деревья занимают 3800 гектаров, что делает данную территорию крупнейшим местом произрастания яблони Сиверса в Казахстане. Вид занесен в Красную книгу страны и считается ценным генетическим ресурсом мирового уровня.
Деревья достигают 6-8 метров в высоту, а их цветки - крупные, белые или розово-серые. Во время цветения вся горная местность будто покрывается розовым ковром. Это зрелище особенно популярно среди туристов. В апреле и мае парк посещают не только казахстанцы, но и гости из-за рубежа. С 2018 года в начале мая на территории парка проходит фестиваль цветущей яблони, цель которого - познакомить посетителей с редким и охраняемым видом, а также привлечь внимание к вопросам его сохранения", - рассказали в национальном парке.
По словам специалистов, яблоня Сиверса устойчива к морозам и хорошо приспособлена к местному климату, что делает ее особенно ценной как генетический ресурс. Для ее сохранения в парке работает научный отдел, а также ведется сотрудничество с научными институтами Алматы и Талдыкоргана.
В местах произрастания яблоневых лесов действует режим строгой охраны - здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. А для туристов разработан специальный маршрут "Научно-познавательный тур". Он проходит по местам, где растет краснокнижное дерево.
Ранее заведующая лабораторией охраны генофонда плодовых растений Гаухар Мукан рассказала о яблоне Сиверса - уникальном эндемичном виде, произрастающем на территории Казахстана.
23.05.2025, 09:36 23976
Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео
Фото: скриншот из видео
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Сатпаев. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. Видео прокомментировали в полиции области Улытау.
На видео видно, как молодая девушка заходит в подъезд, поднимается по ступенькам. За ней следом забегает мужчина, хватает ее за голову, зажимает рот ладонью, тащит под лестницу и заваливает на пол. На крики девушки отреагировала соседка. Нападавший выбежал из подъезда.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - проинформировали в полиции.
22.05.2025, 11:27 79231
В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение
Фото: freepik.com
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Конаев. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Алматинской области с 1 июня намерены повысить тарифы на энергоснабжение, сообщает пресс-служба "АлматыЭнергоСбыт".
Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "Энергосбыт" уведомляет о предоставлении на согласование проекта предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
В компании назвали ряд причин, приведших к необходимости пересмотра тарифов:
- с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ и ВИЭ";
- с 1 апреля 2025 года тариф на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО "Алатау Жарық Компаниясы", а также тарифы АО "КEGOC" на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии;
- подача 14 апреля 2025 года АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год.
Как сообщается в проекте, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без НДС. Для потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 38,66 тенге за кВт-ч, для юрлиц, финансируемых из госбюджета, - 111,72 тенге за кВт-ч.
Ранее ВАП выявила недостатки по предельным тарифам на электроэнергию.
22.05.2025, 08:48 87656
По всему Казахстану зазвучат сирены Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 по 23 мая 2025 года во всех регионах страны пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2025". Сегодня по всему Казахстану зазвучат сирены, проинформировали в МЧС РК.
В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 22 мая 2025 года в 09.00 часов по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - отметили в МЧС.
Отмечается, что мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.
Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России.
Дополнено 22.05.2025, 12.31
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана объяснили, почему жители страны не услышали сирен, передает корреспондент агентства.
Сегодня в рамках республиканского командно-штабного учения "Өрт-2025" проведена проверка системы оповещения населения с запуском звукового сигнала. Однако в связи с проведением мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года и празднованию последнего звонка в школах, было принято решение провести проверку в тихом режиме, без включения звуковых сирен, чтобы не нарушать праздничную атмосферу и не создавать беспокойства среди населения", - пояснили в ведомстве.
Напомним, сегодня на территории депо метрополитена Алматы пройдут антитеррористические учения.
21.05.2025, 19:31 121006
В Алматы прошел Первый форум китаеведения Центральной Азии
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21 мая состоялся Первый форум китаеведения Центральной Азии. Мероприятие направлено на укрепление диалога между странами региона и Китаем, а также изучение тенденций и перспектив развития китаеведения, передает корреспондент агентства.
Представитель сената парламента РК Маулен Ашимбаев в своем поздравительном письме отметил, что Китай является одним из важнейших партнеров Казахстана в Центральной Азии. В настоящее время отношения между двумя странами активно обновляются и выводятся на качественный уровень.
Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в своей программной речи заявила, что Китай и Казахстан, будучи добрыми соседями и надежными партнерами, активно развивают гуманитарное сотрудничество.
Число студентов, обучающихся в университетах обеих стран, постоянно растет, интерес к изучению китайского языка в Казахстане стабильно повышается. Успешно функционируют филиалы китайских вузов. Соглашение о безвизовом режиме способствует бурному росту туристических обменов между двумя странами. Изучение Китая в странах Центральной Азии уже имеет надежную политическую основу и находится перед исторической возможностью, не имеющей прецедентов", - сказала Цзян Вэй.
Генконсул добавила, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии имеют глубокие исторические корни. Древний Шелковый путь открыл страницу дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Центральной Азии. В последние годы сотрудничество между Китаем и странами региона укрепилось в рамках механизма "Китай - Центральная Азия", достигнуты значимые результаты в различных областях, гуманитарный обмен выходит на новый уровень.
Цзян Вэй добавила, что Китай придает большое значение развитию сотрудничества с соседними государствами и готов делиться с Центральной Азией достижениями китайской модели модернизации, продвигая высококачественную реализацию инициативы "Один пояс, один путь".
Представитель Ассоциации китаеведов Алматы Динара Дауен отметила, что для того, чтобы взаимодействие между Китаем и Центральной Азией было действительно глубоким и содержательным, особенно важно стремиться к более глубокому взаимопониманию.
В форуме приняли участие китаеведы, ученые и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также представители университетов и исследовательских центров Китая. Участники обсудили современное состояние и перспективы развития китаеведения в Центральной Азии, роль китаеведения в сотрудничестве Китая и стран региона, изучение и преподавание китайского языка в Центральной Азии, а также развитие китайского языка и литературы в регионе.
21.05.2025, 17:43 120736
Приглашение на учебу из 36 престижных университетов мира получила школьница из Туркестанской области
Фото: gov.kz
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Туркестан. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приглашение на учебу из 36 престижных университетов мира получила ученица общеобразовательной школы № 7 имени Толе би села Канагат Туркестанской области Акжунус Атахан, сообщает пресс-служба акимата региона.
Акжунус Асылханкызы, обучающаяся в сельской школе, постоянно искала возможность учиться за рубежом, познакомиться с чужой культурой в новой среде, расширять кругозор знаний. В результате она направила документы в университеты в таких развитых странах, как ОАЭ, Турция, Малайзия, Канада, США и получила 36 приглашений. 16-летняя школьница выиграла гранты университетов в США - 17, в Дубае - 5, в Турции - 6, в Малайзии - 5 и была приглашена учиться на президентскую стипендию в одном университете Канады", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в акимате, девушка, выбравшая специальность "Международные отношения", мечтает стать профессионалом, обучающимся в ведущих университетах мира и в совершенстве владеющим своей специальностью.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?