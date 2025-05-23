АЗРК судится с компаниями сотовой связи

Фото: Halyk Bank

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. И с каждым годом все меньше остается тех, для кого 9 мая - самый главный и важный праздник. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 20 января 2025 года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 42 тысяч граждан - тружеников тыла, ветеранов труда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.





Halyk многие годы реализует собственную инициативу - "Марафон Победы".





Halyk Bank





Акция направлена на поддержку тех, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. В преддверии 9 мая банк организует праздничные мероприятия и предоставляет финансовую помощь ветеранам. Важным аспектом поддержки является и создание комфортной среды для жизни наших героев. Один из ярких примеров - ремонт дома ветерана ВОВ Анны Никаноровны Котовой из Темиртау, которой в этом году исполнился 101 год. Когда началась война, Анна Котова, как и ее сверстники, стала проситься добровольцем на фронт. Ей несколько раз отказывали, но, благодаря упорству она смогла попасть медсестрой в 065-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Девушка была демобилизована только в июне 1946 года, когда часть располагалась в Венгрии. После этого Анна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровского района Карагандинской области.





Помимо "Марафона Победы" Halyk Bank оказал спонсорскую помощь воинской части 5571 Национальной гвардии РК имени Б. Момышұлы, профинансировав установку памятного монумента в честь героев Великой Отечественной войны. Этот символ благодарности и вечной памяти стал данью уважения мужеству, стойкости и подвигу тех, кто защищал нашу Родину.