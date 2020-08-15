КЗПП направил к Bek Air третий иск

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК направил к авиакомпании Bek Air третий иск на возмещение денежных средств за авиабилеты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по защите прав потребителей, казахстанцы продолжают направлять заявления о восстановлении их нарушенных прав авиакомпанией АО "Бек Эйр", которая не возмещает денежные средства за билеты отмененных рейсов.

Отмечается, что в третьем иске КЗПП представляет интересы 108 казахстанцев, купивших 212 авиабилетов на 7,6 млн тенге.

В комитете проинформировали, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке: https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/documents/details/12756?lang=kk

Заявления принимаются через:

- телеграмм-бот kzpp_bot.





Напомним, суд удовлетворил второй иск КЗПП к авиакомпании Bek Air по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы. Комитет представлял интересы 81 человека, которые купили 177 билетов. Сумма иска составила 5,9 млн тенге.





Ранее Турксибским районным судом от 17 июня 2020 года было уже рассмотрено гражданское дело по искам 908 потребителей по 1600 выкупленным авиабилетам на общую сумму более 54 млн тенге, решением суда иск был удовлетворен

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