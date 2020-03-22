Бизнесмены Жетысу поддержали обращение Елбасы

Талдыкорган. 21 марта. Kazakhstan Today - Бизнесмены Алматинской области поддержали обращение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сообщает корреспондент Kazakhstan Today.

Мы стали свидетелями, как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию. В настоящее время вирус уже преодолел границы более 155 государств, в том числе и Казахстана. Его география неуклонно расширяется, сопровождаясь ростом числа жертв. Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках", - сказал в своём обращении Первый Президент.

В этих условиях Елбасы призывает всех казахстанцев поддержать действия президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, которые реализуются в эти дни.

Предприниматели Алматинской области не остались в стороне и поддержали инициативу Первого Президента.

Действительно, в это сложное время никто не должен оставаться в стороне. Только общими усилиями наша страна сможет справиться с этим непростым испытанием. Ситуация, конечно, заставляет волноваться людей. Как предприниматель, я поддерживаю идею о создании республиканского Фонда. С нашей стороны также будет оказана помощь сотрудникам. Ведь казахстанский народ всегда объединялся в трудные времена. Так и сейчас. Наша сила в единстве", - поделилась председатель регионального совета деловых женщин Алматинской области, председатель совета директоров ТОО "Алматинские краски", Римма Салыкова.

Своё мнение выразил и директор ТОО "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс", Куандык Жамакин:

Мы все помним ситуацию в городе Арыси. Это примечательный пример того, какую силу имеет объединение народа. Так и сейчас, как сказал Нурсултан Абишевич, "наше единство - залог успешного преодоления текущих трудностей". Думаю, что все казахстанцы должны соблюдать меры предосторожности и помогать друг другу. Бизнесмены также не останутся в стороне. Мы окажем финансовую и моральную поддержку сотрудникам. Кроме этого, соблюдая карантин и все меры предосторожности, сохраним рабочие места и по возможности перейдём на дистанционное производство", - пояснил он.





На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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