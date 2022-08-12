Блогеры не смогут призывать к благотворительности без договора

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Блогеры и известные личности с 5 сентября не смогут публиковать в соцсетях призывы к благотворительности без соответствующего договора, рассказала сегодня на брифинге в СЦК депутат мажилиса Вера Ким, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые нормы содержатся в поправках в законодательство по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности.

Звезды и блогеры должны будут заключать договор на сбор средств. Если блогер или звезда представляет интересы благотворительной организации, то он заключает договор с организацией, если он собирает деньги напрямую нуждающемуся, то заключает договор с ним", - рассказала Ким.

Если медийные личности будут пренебрегать договорами, их деятельность может попасть под уголовную статью "Мошенничество" или "Хищения", заявил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.

Он привел в пример случаи, когда блогер собирал средства и предупреждал о 10-процентной ставке за свои услуги, а нуждающееся лицо этого не услышало.

На этой почве возникали споры. Сейчас мы легализовали деятельность между теми, кто просит, и теми, кто делает сборы, чтобы в дальнейшем ни у налоговых служб, ни у правоохранительных органов не возникало вопросов", - пояснил глава комитета.

Законом также регламентировано, что волонтерами благотворительности не могут быть дети.

Волонтерам благотворительности должно быть не менее 18 лет. Мы видим, что сегодня огромное число людей под видом волонтерской деятельности, благотворительности у населения просят деньги. В магазинах, различных учреждениях какие-то ящики, в которых люди просят оказать благотворительную помощь или собирают на проведение какой-то операции. Эта деятельность должна быть регламентирована. В нашем законе есть эти нормы", - пояснила на брифинге Ким.

Она также напомнила, что закон расширяет сферы размещения госзаказа, грантового финансирования и присуждения премий для некоммерческих организаций. Введены два новых пункта: развитие и поддержка волонтерских инициатив (ранее этого не было) и формирование ответственного обращения с животными, в том числе поддержка приютов для животных.

Я думаю, это хорошая норма, большая радость для зоозащитных организаций", - подчеркнула депутат.