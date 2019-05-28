Боевиков из Сирии задержали при попытке проникновения в Кыргызстан

Бишкек. 27 мая. Kazakhstan Today - При попытке незаконного проникновения в Кыргызстан задержаны боевики из Сирии, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики, передает Kazakhstan Today.

"25 мая 2019 года ГКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с ГПС КР, направленных на выявление и пресечение каналов проникновения на территорию Кыргызской Республики боевиков международных террористических организаций (МТО), пребывающих из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта, на территории Баткенского района, при попытке незаконного проникновения на территорию КР были задержаны граждане КР Р.Б., 1990 года рождения и Р.У., 1992 года рождения", - говорится в сообщении ГКНБ.

При личном досмотре указанных лиц были обнаружены боеприпасы от стрелкового оружия Калашникова.

Установлено, что один из задержанных в 2015 году, находясь на территории одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров международных террористических организаций и был переправлен на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

В 2017 году был объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола за совершение преступлений террористической направленности, а также за участие в боевых действиях в составе МТО на территории третьих стран. Задержанный Р.У. также был завербован эмиссарами МТО и участвовал в боевых столкновениях против правительств войск Сирии. Указанные лица прошли специальную террористическую подготовку в лагерях МТО", - проинформировали в ведомстве.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства