Более 125 тысяч заявлений о бытовом насилии поступило с начала года в МВД

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – осадки в виде дождя и снег. Лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается гололед, на севере области туман, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, в центре Атырауской области ночью и утром ожидается туман, гололед; на западе и востоке области усиление ветра с низовой метелью.

На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед, на западе области туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.