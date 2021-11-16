Более 125 тысяч заявлений о бытовом насилии поступило с начала года в МВД

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НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Более 125 тыс. заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило с начала года в Министерство внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления комитета административной полиции МВД Жасулан Байкенов.
По его словам, в отношении 9645 казахстанцев судом установлены особые требования к поведению, более 40 тыс. привлечены к административной ответственности. 70 228 лицам вынесены защитные предписания в целях обеспечения безопасности потерпевших.
Анализ совершенных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основной причиной насилия являются социальные проблемы, в том числе злоупотребление алкоголем. По ходатайству органов внутренних дел на принудительное лечение в медучреждения судом было направлено 3756 граждан, состоящих на учете с психическим и поведенческим расстройством, вызванным употреблением алкогольных напитков. Кроме того, ежегодно около тысячи таких лиц лишаются родительских прав", - заявил Байкенов.
Он напомнил, что МВД пересмотрело некоторые нормы закона "О профилактике бытового насилия". В частности, с 10 до 30 суток увеличен срок защитного предписания, которое запрещает семейному дебоширу приближаться к пострадавшей от его рук жертве, звонить ей, угрожать и преследовать.
Объективно назрела необходимость изменения акцентов с репрессивной направленности на социальную, с уклоном на реабилитационную и психокоррекционную работу не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями", - отметил Байкенов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием.