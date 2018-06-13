Большая часть билетов на "Star of Asia" уже продана

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - 80% билетов на международный музыкальный фестиваль "Star of Asia" уже продано, передает Kazakhstan Today.

До международного музыкального фестиваля "Star of Asia" осталось 2 дня. Большая часть билетов уже продана. Однако, как сообщают организаторы, шанс попасть на шоу и насладиться праздником музыки еще остался. При этом на все билеты будут разыграны ценные призы: автомобиль, путевки в Турцию, годовые абонементы в фитнесс-клуб и другие подарки.

Кроме того, фанаты получат возможность увидеть своих кумиров "на расстоянии вытянутой руки" на красной ковровой дорожке, по которой пройдут не только участники фестиваля, но и популярные отечественные артисты, звезды телевидения, общественные деятели и др.

Напомним, что в грандиозном шоу примут участие Араш, Anastacia, Serebro, ASTRO, Севара, Жийдеш Идирисова, Диляра Кязимова, Isheeta Chakrvarty, а также казахстанские исполнители: Мадина Садвакасова, Алмас Кишкенбаев, Дастан Оразбеков, Алишер Каримов, Бейбит Кушкалиев, Камшат Жолдыбаева, Нурболат Абдуллин, Айкерим Калаубаева, M'Dee, группы "КешYou", "Улытау", Mad Men и многие другие.

Вчера в Алматы прошла пресс-конференция, на которой организаторы рассказали о фестивале.

"Мы обещаем, что это будут крутые постановки, что это будет интересно, зритель, который придёт на наш фестиваль, обязательно уйдёт довольный", - сказала режиссёр проекта Шара Айдарова.

По словам генерального продюсера Айнур Копбасаровой, на фестивале будет проведён розыгрыш призов и главный приз автомобиль.

"Розыгрыш состоится 16 числа. У нас есть ценные призы от наших спонсоров. А также суперприз - автомобиль Toyota Corolla. Кроме того, специальные призы, путевка в Турцию на 5 дней. 10 человек могут выиграть в течение всего фестиваля", - сказала она.

Билеты на фестиваль доступны на сайтах starofasia.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz, а также в кассах сети Меломан и во Дворце Республики.

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