Бывшему главе лесхоза вынесли приговор по делу о лесных пожарах в Костанайской области

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Костанай. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дело в отношении бывшего директора Басаманского лесхоза рассматривалось в суде № 2 Костаная со 2 мая этого года. Сегодня, 24 августа, был оглашен приговор.





Подсудимый приговорен к 4 годам ограничения свободы и в течение 3 лет он не может занимать определенные должности. Гособвинение просило 7 лет пребывания в колонии средней безопасности, сообщает "Наша газета".





После пожара в сентябре 2022 года, когда сгорели большие площади леса в Аулиекольском районе и сильно пострадали жители нескольких поселков, он обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.





Сообщается, что суд переквалифицировал статью обвинения на более мягкую. Подсудимый по статье 371, пункт 2, наказан за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия. Мотивов корысти, умысла в его действиях суд не усмотрел.





В зале было более 30 человек родственников и друзей подсудимого. Они встретили приговор аплодисментами. Меру пресечения подсудимому изменили на подписку о невыезде, и он тут же вышел из-за ограждения скамьи подсудимых.





Как сообщалось ранее, прокуратурой Костанайской области 13 сентября 2022 года было начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Руководитель лесхоза был задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания. 15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.





Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар , длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек.



