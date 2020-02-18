Бывший аким столичного района приговорен к штрафу в 15 млн тенге за получение взятки в виде IPhone

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Суд №2 Есильского района города Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего районного акима столицы Аскара Есилова, который получил взятку в виде последней модели IPhone , передает Kazakhstan Today.

Этим же приговором осужден и взяткодатель - предприниматель Нуртазин.

Суд признал Есилова виновным в получении взятки в виде сотового телефона стоимостью 515 000 тенге за оказание содействия в получении субподрядных работ по строительству футбольных площадок. Нуртазин признан виновным в даче взятки.

Учитывая, что подсудимые раскаялись в совершенном преступлении, полностью признали вину, имеют на иждивении малолетних детей, дело расследовалось в ускоренном досудебном производстве. Есилов приговорен к штрафу в размере 15 450 000 тенге, Нуртазин - в размере 7 725 000 тенге. Оба подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В случае злостного уклонения от оплаты штрафа, данный вид наказания может быть заменен на лишение свободы", - прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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