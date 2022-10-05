Cколько дней отдыха ожидает казахстанцев в октябре

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В октябре 2022 года казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 11 дней. При шестидневной рабочей неделе - 6 дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, в связи тем, что Дню Республики возвращен статус национального праздника, в этот день казахстанцы будут отдыхать.
Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 22 октября 2022 года, будет перенесен на понедельник, 24 октября 2022 года. То есть при пятидневной рабочей неделе выходными днями будут 23, 24 и 25 октября. А те, кто работает 6 дней в неделю, отдохнут два дня - 23 и 25 октября.
В итоге, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 11 дней. При шестидневной рабочей неделе - 6 дней.