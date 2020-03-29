Частный самолет главному судье Нур-Султана нанял родственник-бизнесмен

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Антикоррупционные службы проводят проверку на предмет соблюдения судейской этики в отношении председателя суда в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Тлектес Барпибаев воспользовался услугами частного самолета. Судья летал в Германию для проведения медицинской операции. Кстати, позже выяснилось, что там он еще и заразился коронавирусом. Уже установлено, что воздушное судно нанял его родственник, сообщает Astana.TV

Вопросы соблюдения Барпибаевым судейской этики проверяется комиссией верховного суда , по результатам работы которой будет принято соответствующее решение. Что может грозить? В настоящее время я уже говорила, что судейская этика - это прерогатива Верховного суда. Нашей службой проводится проверка. Пусть проверка пройдет. Только после этого сможем что-либо комментировать", - сообщила первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нур-Султана Жазира Жылкышиева.

Барпибаев стал первым казахстанцем, который заболел коронавирусом за пределами страны. Контактировавшие с ним родственники вернулись на родину чартерным рейсом. По прибытии в Алматы их поместили на карантин.





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