Частный самолет главному судье Нур-Султана нанял родственник-бизнесмен

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Антикоррупционные службы проводят проверку на предмет соблюдения судейской этики в отношении председателя суда в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Тлектес Барпибаев воспользовался услугами частного самолета. Судья летал в Германию для проведения медицинской операции. Кстати, позже выяснилось, что там он еще и заразился коронавирусом. Уже установлено, что воздушное судно нанял его родственник, сообщает Astana.TV.
Вопросы соблюдения Барпибаевым судейской этики проверяется комиссией верховного суда, по результатам работы которой будет принято соответствующее решение. Что может грозить? В настоящее время я уже говорила, что судейская этика - это прерогатива Верховного суда. Нашей службой проводится проверка. Пусть проверка пройдет. Только после этого сможем что-либо комментировать", - сообщила первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нур-Султана Жазира Жылкышиева.
Барпибаев стал первым казахстанцем, который заболел коронавирусом за пределами страны. Контактировавшие с ним родственники вернулись на родину чартерным рейсом. По прибытии в Алматы их поместили на карантин.
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