Чиновников наказали за низкое качество жилья, построенного в СКО для переселенцев с юга

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮНЯ - В Северо-Казахстанской области двух районных акимов освободили от должностей из-за низкого качестве жилья, построенного для переселенцев из южных регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь шла о низком качестве жилья, построенного в СКО для переселенцев из южных регионов. По итогам проведенной проверки факты подтвердились . Правительство и акимат области занимаются устранением выявленных недостатков. За неудовлетворительную организацию работы в данном направлении были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов Северо-Казахстанской области. На заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, а также акимов пяти районов области были наложены дисциплинарные взыскания", - сообщил Берик Уали.

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