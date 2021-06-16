Чиновников наказали за низкое качество жилья, построенного в СКО для переселенцев с юга

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Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали, глава государства дал поручение разобраться с проблемой людей, переехавших в Северо-Казахстанскую область из южных областей страны.
Речь шла о низком качестве жилья, построенного в СКО для переселенцев из южных регионов. По итогам проведенной проверки факты подтвердились. Правительство и акимат области занимаются устранением выявленных недостатков. За неудовлетворительную организацию работы в данном направлении были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов Северо-Казахстанской области. На заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, а также акимов пяти районов области были наложены дисциплинарные взыскания", - сообщил Берик Уали.
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