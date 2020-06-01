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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404

31.05.2020, 20:25 5563
Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - 184 человека выздоровели от КВИ, сообщает Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 23;
 
город Алматы - 41;
 
город Шымкент - 11;
 
Алматинская область - 2;
 
Акмолинская область - 1;
 
Жамбылская область - 6;
 
Карагандинская область - 14;
 
Атырауская область - 12;
 
Актюбинская область - 9;
 
Мангистауская область - 1;
 
Костанайская область - 16;
 
Кызылординская область - 12;
 
Туркестанская область - 11;
 
Западно-Казахстанская область - 24;
 
Павлодарская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:
 
город Нур-Султан - 1121;
 
город Алматы - 1552;
 
город Шымкент - 274;
 
Акмолинская область - 107;
 
Актюбинская область - 189;
 
Алматинская область - 186;
 
Атырауская область - 314;
 
Восточно-Казахстанская область - 54;
 
Жамбылская область - 196;
 
Западно-Казахстанская область - 309;
 
Карагандинская область - 243;
 
Костанайская область - 84;
 
Кызылординская область - 245;
 
Мангистауская область - 136;
 
Павлодарская область - 149;
 
Северо-Казахстанская область - 35;
 
Туркестанская область - 210.
 
Кроме того, в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая с летальным исходом: пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения Павлодарской области. 
 

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

 
Итого по Казахстану 40 летальных случаев.
 

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