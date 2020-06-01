Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - 184 человека выздоровели от КВИ, сообщает Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 23;
город Алматы - 41;
город Шымкент - 11;
Алматинская область - 2;
Акмолинская область - 1;
Жамбылская область - 6;
Карагандинская область - 14;
Атырауская область - 12;
Актюбинская область - 9;
Мангистауская область - 1;
Костанайская область - 16;
Кызылординская область - 12;
Туркестанская область - 11;
Западно-Казахстанская область - 24;
Павлодарская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:
город Нур-Султан - 1121;
город Алматы - 1552;
город Шымкент - 274;
Акмолинская область - 107;
Актюбинская область - 189;
Алматинская область - 186;
Атырауская область - 314;
Восточно-Казахстанская область - 54;
Жамбылская область - 196;
Западно-Казахстанская область - 309;
Карагандинская область - 243;
Костанайская область - 84;
Кызылординская область - 245;
Мангистауская область - 136;
Павлодарская область - 149;
Северо-Казахстанская область - 35;
Туркестанская область - 210.
Кроме того, в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая с летальным исходом: пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения Павлодарской области.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Итого по Казахстану 40 летальных случаев.
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