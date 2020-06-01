Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - 184 человека выздоровели от КВИ, сообщает Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.





В разрезе регионов:





город Нур-Султан - 23;

город Алматы - 41;

город Шымкент - 11;

Алматинская область - 2;

Акмолинская область - 1;

Жамбылская область - 6;

Карагандинская область - 14;

Атырауская область - 12;

Актюбинская область - 9;

Мангистауская область - 1;

Костанайская область - 16;

Кызылординская область - 12;

Туркестанская область - 11;

Западно-Казахстанская область - 24;

Павлодарская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:

город Нур-Султан - 1121;

город Алматы - 1552;

город Шымкент - 274;

Акмолинская область - 107;

Актюбинская область - 189;

Алматинская область - 186;

Атырауская область - 314;

Восточно-Казахстанская область - 54;

Жамбылская область - 196;

Западно-Казахстанская область - 309;

Карагандинская область - 243;

Костанайская область - 84;

Кызылординская область - 245;

Мангистауская область - 136;

Павлодарская область - 149;

Северо-Казахстанская область - 35;

Туркестанская область - 210.

Кроме того, в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая с летальным исходом: пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения Павлодарской области.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Итого по Казахстану 40 летальных случаев.

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