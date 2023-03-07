06.03.2023, 16:28 43071
Дело о платных парковках в Алматы: подсудимым вынесен приговор
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых П. и Б. по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщили в Алматинском городском суде.
Судом установлено, что подсудимый П., являясь директором ТОО "А", в группе лиц по предварительному сговору с подсудимым Б. похитил путем присвоения и растраты денежные средства в особо крупном размере на сумму 225 630 072 тенге, поступившие на счета ТОО "П" от сбора за автопарковку. Кроме того, подсудимый Б., являясь генеральным директором ТОО "А", в группе лиц по предварительному сговору с лицом, находящимся в розыске, похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 190 078 778 тенге, поступившие от сбора площадочных автопарковок", - говорится в сообщении суда.
В результате преступных действий подсудимых государство недополучило дивиденды в размере 30% от полученной прибыли по результатам деятельности ТОО "А" и ТОО "П" на общую сумму 436 040 706 тенге.
Подсудимый Б. в группе лиц с другими лицами после совершения хищения часть похищенных денежных средств размере 391 651 076 тенге путем составления фиктивных сделок вовлек в законный оборот, тем самым совершил их легализацию", - добавили в суде.
Отмечается, что в ходе рассмотрения уголовного дела причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Вина подсудимых доказана экономической экспертизой, аудиторскими заключениями, показаниями свидетелей и другими материалами дела.
С учетом преступной роли каждого соучастника преступления, смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому П. 5 лет лишения свободы, подсудимому Б. 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, 14 апреля 2022 года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы было начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
В Алматы был арестован экс-генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе, Мухтар Базарбаев.
18 апреля стало известно об аресте бывшего директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.
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07.03.2023, 11:03 1066
Смаилов о безопасности в школах: к охране привлекают неподготовленных людей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизации учебного процесса, передает корреспондент агентства.
Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.
В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - высказался он.
Смаилов дал поручение акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.
Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - уточнил он.
Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок поручено внести в правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей.
Он, уточнил Смаилов, должен включать, в том числе, мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.
Министерствам просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить качественный мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.
В рамках работы по цифровизации учебного процесса в школах премьер обратил внимание на необходимость обеспечения учащихся электронными учебниками.
Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете", - пояснил глава правительства, отметив, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.
Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокоплектых удаленных школах, сказал Смаилов.
Учитывая вышеизложенное, глава кабмина дал поручение министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять Дорожную карту по цифровизации учебного процесса.
В ней должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Министерству цифрового развития и акиматам регионов надо принять меры по увеличению скорости Интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.
Акимам регионов необходимо взять на персональный контроль вопросы безопасности учебных заведений и цифровизации сферы образования", - резюмировал премьер.
Напомним, по данным МВД, более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
Как сообщалось ранее, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В результате двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
После инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной.
07.03.2023, 08:35 6551
Экибастузцам частично спишут оплату за услуги теплоснабжения
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили о 70-процентном списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению города Экибастуза за февраль 2023 года вне зависимости от наличия приборов учета в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города.
В настоящее время специалистами проводятся регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Также всем потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, начисление пени произведено не будет.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
06.03.2023, 18:08 38866
Какая погода ожидает казахстанцев на 8 марта
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня по территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
На юге страны ожидается дождь. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков. По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-12 тепла.
Прогноз погоды по Астане:
7 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.
8 марта: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.
9 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.
Прогноз погоды по Алматы:
7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
8 марта: облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
9 марта: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, в первую половину ночи порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту:
7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 25-27 тепла.
8 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Днем гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13-15 тепла.
9 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.
Напомним, на этой неделе в среду в Казахстане отметят Международный женский день - 8 Марта. Он будет выходным. Также в марте в Казахстане отмечается праздник Наурыз. На него казахстанцы отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта.
06.03.2023, 17:45 39971
Застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за нарушений техники безопасности и охраны труда были приостановлены строительно-монтажные работы на 2 строительных объектах - МЖК "Райымбек" и МЖК "Ayana Plaza", сообщает пресс-служба акимата города.
По МЖК "Райымбек" были устранены выявленные нарушения, по МЖК "Ayana Plaza" материалы переданы в суд. Также только за прошлый год госинспекторами труда за нарушения трудового законодательства 87 работодателей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 16 млн 700 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным акимата, основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств со стороны застройщиков на охрану труда и технику безопасности.
В большинстве случаев у мелких подрядных организаций отсутствуют договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев.
Согласно действующему законодательству все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитная каска, специальная одежда, монтажный пояс), а также средствами коллективной защиты. Вместе с тем рабочие места на высоте и проходы к ним должны иметь защитные ограждения и в целях избежание падения предметов с высоты иметь защитно-улавливающие сетки
В случае несоблюдения требований безопасности и охраны труда на стройобъектах будут приостановлены все виды работ, также будут применены меры административной и уголовной ответственности", - подчеркнули в акимате.
Госинспекторами труда также проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда, руководству организации разъясняются обязанности по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.
Ранее сообщалось, что строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами.
С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
06.03.2023, 13:34 54951
Казгидромет прогнозирует паводки в 10 регионах Казахстана Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет составил прогноз по паводкоопасным регионам. По его данным, в зоне повышенного риска находятся 10 областей Казахстана.
По состоянию на 1 марта 2023 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетісу.
Средние риски паводков прогнозируются в Павлодарской, Атырауской и Улытауской областях.
Низкие риски - в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.
Объемы влагозапасов в Карагандинской (за исключением реки Нура), Улытауской, Акмолинской (за исключением реки Жабай), Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 13-44%", - сообщает Казгидромет.
В Северо-Казахстанской и Костанайской областях эти показатели выше среднемноголетнего значения на 37% и 74% соответственно.
При этом процесс снегонакопления продолжается.
В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков. По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - отметили в Казгдромете.
Там подчеркнули, что март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным.
Дополнено 06.03.2023, 14.05
Село Акозек близ Конаева затопило талыми водами, сообщили в МЧС РК.
5 марта 2023 года в Алматинской области в селе Акозек Шенгельдинского сельского округа г. Конаева в результате интенсивного снеготаяния из-за повышения температуры и поступления талой воды со склонов гор с северной части села Акозек в результате повышения уровня воды произошло подтопление улиц и 6 дворовых территорий частных жилых домов", - отметили в ведомстве.
В устранении последствий подтопления были задействованы 10 сотрудников, 2 единицы техники и 2 единицы мотопомпы областного ДЧС.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
06.03.2023, 12:31 58226
Антикор защитил права около 70 предпринимателей, столкнувшихся с волокитой и необоснованными отказами при аренде земель
Выявлена скрытая государственная услуга - составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель. По словам предпринимателей, они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки, сообщили в Антикоррупционной службе.
Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет. Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок", - рассказали в Антикоре.
Между тем, подчеркнули в ведомстве, в случае истечения срока аренды временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок. В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии.
Также выявлена скрытая государственная услуга - составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.
Отсутствие регламента исключает принцип одного окна и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков. В настоящее время по рекомендациям Антикоррупционной службы подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Жетісу. Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель.
Напомним, с начала года прокуратура защитила права 98 предпринимателей.
06.03.2023, 12:01 59011
В четырех областях РК ограничено движение на трассах из-за непогоды
Участки дорог перекрыты в Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В четырех областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, сообщает национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения "КазАвтоЖол".
По данным "КазАвтоЖол", дороги закрыты в Актюбинской (1 участок), Акмолинской (3 участка), Северо-Казахстанской (8 участков) и Костанайской областях (3 участка).
Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы. На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих", - говорится в сообщении нацоператора.
При нештатных ситуациях звонить нужно по короткому номеру 1403, напомнили в пресс-службе.
06.03.2023, 11:32 58761
Ряд торговых точек и кафе снесут в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда снесут ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би и Момышулы, сообщили в пресс-службе акима Алматы.
По информации акимата, данным участком на праве аренды сроком на три года владел предприниматель. По истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно. В связи с этим управление градостроительного контроля города Алматы обратилось с соответствующим иском в суд.
В результате 15 сентября 2021 года специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование. Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Данное исковое заявление 21 декабря 2021 года оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом, и решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу", - рассказали подробности в пресс-службе.
В настоящее время ожидается назначение даты сноса судебным исполнителем департамента юстиции города Алматы.
Напомним, в Алматы выкупят территорию кафе для расширения школы. Кроме того, в Алматы снесут строящийся с нарушениями административный центр.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?