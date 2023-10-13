12.10.2023, 14:30 35096
Депутат заявил о многотысячных нарушениях генпланов и бесконтрольной раздаче земли в городах
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Андрей Лукин озвучил депутатский запрос, в котором заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов, передает корреспондент агентства.
В своем депзапросе Лукин обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Манипуляции акиматов и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон и ухудшению качества жизни населения. Указанные действия местных исполнительных органов порождают консолидацию протестного настроения групп граждан. Одним из основных нарушений местных исполнительных органов является несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов и проектов детальной планировки", - сказал он.
Развитие и застройка, по словам депутата, должны осуществляться на основании утвержденных генпланов. Однако в Алматы, Астане, Актау, Атырау, Караганде и ряде других крупных городов имеются тысячи незаконных фактов изменения целевого назначения земельных участков в нарушение генплана. В этих городах необоснованно исключаются из планов объекты социального назначения, при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждается в обществе.
К сведению он привел данные, что в Алматы дефицит ученических мест превышает 26 тысяч, в дошкольных организациях - 42 тысячи. Из категории зон озеленения, парков и скверов неправомерно исключены 145 участков. Некоторые из них уже застроены торговыми центрами и многоэтажными домами.
На сегодня генпланы городов устарели и не отвечают реалиям нынешнего времени, не учитывают демографию, теплоснабжение населения и другие. Основными причинами совершаемых правонарушений являются системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы", - отметил сенатор.
С учетом вышеизложенного депутат предложил рассмотреть возможность разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем.
Также Лукин предложил провести комплексную градостроительную экспертизу проектов генпланов и актуализировать их с учетом имеющихся недостатков. Вместе с тем, по его словам, следует исключить практику незаконной корректировки проектов детальной планировки, изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешительных документов, не соответствующих генеральным планам населенных пунктов.
Ранее общественники потребовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату Алматы. Год назад общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
Напомним, депутат Асхат Аймагамбетов назвал бесконтрольную застройку причиной нехватки мест в школах.
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13.10.2023, 08:59 3161
Отопительный сезон: на Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов. На сегодня в работе 2 из них, 3 в резерве, которые будут подключены с понижением температуры наружного воздуха ниже нуля. Ремонт еще 5 котлов завершат до конца октября. Глава региона Асаин Байханов проверил ход запуска отопительного сезона в Экибастузе.
Запущены в работу 4 реконструированные тепловые магистрали. Сейчас на местах ведется благоустройство: восстанавливают плодородный слой грунта и асфальтовое покрытие. Завершить работы должны до 25 октября. Из 690 многоэтажных жилых домов теплоснабжение запущено в 615 домов. Из оставшихся домов сегодня до конца дня планируется подключить 60 домов и 15 домов подключат 14-15 октября. Горячее водоснабжение обеспечивается в 601 многоэтажном доме", - проинформировали в региональном акимате.
Отмечается, что также поэтапно подключают к теплу дома частного сектора. К сегодняшнему дню подключены 3870 частных домов (68%).
Из 90 соцобъектов Экибастуза к теплоснабжению подключены 85, еще 5 объектов подключат сегодня до конца дня.
Аким области побывал на участке строительства нового резервного техводовода, где проверил ход проводимых работ. До конца октября подрядчик планирует уложить 6 из запланированных 12 км новых сетей. К сегодняшнему дню уложены уже 3 км. Завершат строительство в декабре.
Асаин Байханов отметил, что запуск теплоснабжения в Экибастузе на его особом контроле и поручил всем коммунальным службам активизировать все ресурсы, обеспечив прохождение отопительного сезона в штатном режиме.
Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
12.10.2023, 17:49 28086
Резолюцию Казахстана принял Совет ООН по правам человека
Фото: ortcom.kz
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Женева. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Организации Объединенных Наций по правам человека единогласно принял резолюцию Казахстана по правам ребенка в сфере образования, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Несмотря на различие позиций государств - членов Объединенных Наций в СПЧ по вопросам прав человека, представленный документ ООН получил широкую поддержку в виде присоединения к соавторству более 70 странами, в числе которых США, КНР, страны Европейского союза, Латинской Америки, Азии и Африки. Резолюция была принята единогласным решением Совета по правам человека", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что резолюция направлена на продвижение идей мира и толерантности, уважения прав человека и фундаментальных свобод посредством образования детей и обеспечения их безопасности в образовательной среде.
Документ также устанавливает обязательства государств по имплементации основополагающих принципов недискриминации и безопасного доступа детей к образованию, в том числе в условиях вооруженного конфликта.
Опираясь на свой положительный опыт в репатриации и реинтеграции детей из зон конфликта, в принятом документе одним из ключевых элементов стал призыв ко всем государствам - членам ООН обеспечить меры по восстановлению и реинтеграции детей, пострадавших от конфликтов и терроризма, в частности посредством образования", - добавили в пресс-службе.
Ранее комплексный план по защите детей от насилия приняли в Казахстане.
12.10.2023, 09:28 45671
В Казахстане аннулируют более трех тысяч фиктивных техосмотров
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше трех тысяч диагностических карт, по которым обнаружены нарушения правил прохождения техосмотра, будут аннулированы. Нарушителям будут направлены SMS от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
За период с 4 июля по 3 октября 2023 года был проведен мониторинга диагностических карт с участием рабочей комиссии. В результате были обнаружены нарушения по 3324 диагностическим картам, имеющим признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств в виде редактирования фотографий.
Теперь в ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт согласно внесенным изменениям и дополнениям в правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства", - уточнили в НИТ.
После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться.
Как вы знаете, с 4 июля вступили в силу правила, где были внесены изменения об аннулировании фиктивного техосмотра на законодательном уровне. В ближайшее время мы с Комитетом транспорта будем принимать меры по аннулированию техосмотров за выявленные нарушения. Хочется верить, что после таких мер наши граждане не будут "покупать" техосмотр, а будут проходить их честно. Ведь безопасность и жизни людей на дорогах в первую очередь ответственность самих водителей", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
На данный момент в единую информационную систему "Техосмотр" подключены 820 операторов технического осмотра. Оператор ЕИС "Техосмотр" проводит не менее двух раз в неделю объективный мониторинг поступающих данных в систему, создает рабочую группу из числа отраслевых ассоциаций и организаций в области транспорта, а также с представителями правоохранительных органов.
Согласно приказу МИИР РК от 20 апреля 2023 года АО "НИТ" определен оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр"). Также ЕИС "Техосмотр" постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, в Казахстане оцифровали документ техосмотра.
11.10.2023, 12:15 81506
Грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз": мажилисмен обеспокоен подготовкой к отопительному сезону
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров спросил у министра энергетики Алмасадама Саткалиева, насколько энергообъекты Казахстана готовы к зиме и готов ли он нести ответственность за срывы теплоснабжения.
На ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" выявлен износ тепловых котлов - срок завершения ремонта котла № 4 продлен до конца октября. Строительство нового котла № 7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ Темиртау не пришло оборудование четырех котлов - ремонт идет с отставанием", - цитирует sputnik.kz депутата.
По его словам, есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон еще не начался, а аварии уже есть, заявил он.
Авария на ТЭЦ-3 Караганды создала коллапс энергоузла целого города. Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? Если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела. Вы и ваши предшественники вместе с олигархами допустили политизацию проблем ТЭЦ. Чувствуете ли вы свою персональную ответственность за предстоящий отопительный сезон перед народом, президентом и парламентом страны?" - цитирует tengrinews.kz мажилисмена.
Отвечая на вопрос депутата, Саткалиев заявил, что по отопительному сезону была проведена большая работа правительством и акиматами. Он напомнил, что только на объекты теплоэнергетики из республиканского бюджета выделено 37,1 млрд тенге.
По карагандинскому энергоузлу - да, действительно есть определенные проблемы. В частности, вот по ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". То есть мы всегда ее относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвертому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершение. В целом на тепловые нагрузки это существенно влиять не будет. Да, есть отставание по котлу № 5. 20 октября. Текущий ремонт турбины № 2 затягивается также. Тем не менее отопительный сезон по данной ТЭЦ начат 30 сентября. 80 процентов потребителей уже подключены", - пояснил министр.
Что касается проблем с отставанием по данному проекту, сейчас там постоянно дежурит Госэнергонадзор, ситуацию контролируют министерство и местные исполнительные органы. Глава Минэнерго считает, что все работы выполнят в заявленные и согласованные сроки, информирует zakon.kz.
Что касается персональной ответственности - да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, вчера вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
Также в Кентау начало отопительного сезона перенесли на 25 октября из-за затянувшегося ремонта на ТЭЦ. В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон. Украдено 10 редукторов и 10 электродвигателей.
Ранее сообщалось, что в прошлый отопительный сезон жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе был объявлен режим ЧС.
11.10.2023, 09:16 89266
Бывшие судисполнители в Астане подозреваются в хищении алиментов 87 детей
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Астаны выявлены факты хищения денежных средств бывшими частными судебными исполнителями, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, двое судебных исполнителей, несмотря на прекращение деятельности, на протяжении полугода распоряжались денежными средствами, предназначенными для уплаты алиментов 87 детям.
К примеру, частным судисполнителем присваивались алименты двоих воспитанников детского дома, перечисляемые их отцом - инвалидом 2-й группы из получаемых средств социальных пособий. Другой частный судебный исполнитель снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их. Всего они похитили 5 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
После вмешательства прокуроров уже 34 детям погашен ущерб, работа по остальным продолжается.
По фактам мошенничества и злоупотребления полномочиями проводится досудебное расследование", - проинформировали в прокуратуре.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге. Республиканская палата ЧСИ прокомментировала эту информацию.
11.10.2023, 08:47 90786
Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, по данным ведомства, ТОО "СК "Фармация" выделены медикаменты для отправки в Афганистан. Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня.
Доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом", - уточнили в министерстве.
Как сообщалось ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.
Напомним, сильное землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
В среду европейские сейсмологи сообщили о еще двух землетрясениях магнитудой 6,3 и 5,0 в той же провинции на западе Афганистана. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, сообщает РИА Новости.
11.10.2023, 08:10 92106
Из Тель-Авива в Алматы прибыл самолет с эвакуированными казахстанцами Дополнено
Фото: Хабар 24
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы минувшей ночью, сообщает "Хабар 24".
Всего на борту находилось 166 пассажиров, из которых 124 казахстанца и 42 иностранных гражданина. Среди них двое детей младше двух лет. В числе прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители.
Репатриационный рейс из Тель-Авива в Алматы встречали родственники казахстанцев, которые жили, учились или отдыхали в Израиле. Самолет приземлился с небольшой задержкой - в 23.32. По пути судно произвело техническую остановку в Актау. В аэропорту Алматы дежурили медики на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.
Вернувшиеся на родину казахстанцы благодарят отечественных дипломатов за оказанную всестороннюю поддержку.
Мы вообще вначале ничего не поняли. Когда услышали сирены первые, подумали, что это просто скорая помощь. В начале всех этих действий мы оказались в Палестине. Потом переехали в сам Израиль. На север. Там было тихо, спокойно. Я хотел бы в первую очередь выразить благодарность всем, кто смог организовать выезд наш из Израиля. Это такой экстренный выезд", - говорит пассажир репатриационного рейса Дмитрий Байдек.
Ранее казахстанцы, находящиеся на территории Израиля, после начала эскалации палестино-израильского конфликта захотели вернуться на родину и обратились в посольство. Специальный рейс вылетел вчера в 8 часов утра из Алматы.
В аэропорту Тель-Авива ни одного гражданина Казахстана мы не оставили. Мы всех смогли забрать. Очень многие авиакомпании отменили рейсы в эту страну. Практически рейсов гражданских пассажирских не осталось. И поэтому для нас это был очень такой сложный шаг. Но мы рады, что мы смогли выполнить эвакуационный рейс", - сообщил вице-президент по маркетингу и продажам авиакомпании Адел Даулетбек.
Дополнено 11.10.2023, 17.11
В кулуарах мажилиса министр транспорта Марат Карабаев заявил, что дополнительных эвакуационных рейсов из Тель-Авива в Казахстан пока не планируется.
По его словам, все 166 граждан, которые были заявлены, доставлены в Казахстан.
Напомним, в связи с нестабильной ситуацией казахстанские авиакомпании приостановили сообщение с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
10.10.2023, 17:30 113801
Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс со 124 казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", - проинформировали в ведомстве.
Ожидается, что сегодня вечером самолет прибудет в Алматы.
Напомним, вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.
Ранее сообщалось, что Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.
По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?