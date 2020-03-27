Детсады закрыты в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях

В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях садики прекратили свою деятельность. В остальных регионах работают в штатном режиме. Но у родителей есть возможность вести детей в садик по своему решению. Если не приводите, за ребенком сохраняется место в детском саду", - сказал Абаев.
По его словам, в штатном режиме детсады посещают 67 тысяч детей. Этот показатель составляет 11% посещаемости.
Напомним, в связи с распространением коронавируса в Казахстане был введен режим ЧП. Алматы и Нур-Султан с 00.00 19 марта были закрыты на карантин.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 109. Наибольшее количество зарегистрировано в Нур-Султане - 61 случай. Кроме того, случаи заболевания зарегистрированы в Алматы - 40 случаев, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
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