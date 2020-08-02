Детям до 5 лет разрешили не носить маски

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий", передает Kazakhstan Today.

Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе", - говорится в документе.





Глава Минздрава отметил, что был изучен международный опыт стран США, Австралии, Великобритании, Франции, Польши, Германии, Испании и Сингапур.





По его словам, в США в различных штатах допустимый возраст необязательного ношения масок варьирует (младше двух лет в штатах Массачусетс, Иллинойс, Вермонт, Род-Айленд, Пенсильвания, округ Колумбия, город Нью-Йорк; младше 11 лет – в штате Делавэр). В Германии - большинство регионов младше 6 лет, в Саксонии-Анхальт - младше 2 лет, в остальных регионах нижний возраст не установлен; в Австралии - 12 лет, в Великобритании - до 3 лет, в Испании - 3-5 лет.





В этой связи Министерство здравоохранения приняло решение внести поправки в принятые нормы обязательного ношения масок и определил, что детям, в возрасте старше 5 лет носить маски обязательно. При разработке правил учитывались рекомендации ВОЗ", - цитирует Алексея Цоя Telegram-канал Coronavirus2020.kz .

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