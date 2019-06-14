Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Девять журналистов задержали на митингах в Казахстане 9 и 10 июня, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель комитета административной полиции министерства внутренних дел Казахстана Максат Байболов, передает Kazakhstan Today.

"Нам известно о девяти случаях (задержания журналистов) 9 и 10 июня по Нур-Султану и Алматы. При пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты", - сообщил Байболов.

Он сообщил, что у задержанных не было каких-либо отличительных знаков, что они представители средств массовой информации. Некоторые снимали происходящее на сотовые телефоны. После установления их профессиональной деятельности сразу же принимались меры по их освобождению.

Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался", - сказал Байболов.

12 июня глава государства дал поручение генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.

Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По данным ведомства, в этой связи, в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги . По информации МВД РК, "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".

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