Действия охранника, спасшего женщину от насильников, признали законными

Костанай. 20 августа. Kazakhstan Today - Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае, передает Kazakhstan Today.
"По закону полиция обязана проверить действия сотрудника ЧОП на правомерность. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Действия сотрудника ЧОП были признаны законными. В отношении подозреваемых в изнасиловании ведётся следствие", - сообщила советник начальника Департамента полиции области Елена Кашарина.
По информации издания "Наша Газета", дело сотрудника пультовой охраны "ГБР-Арыстан" Шынгыса Исахметова вызвало широкий резонанс в социальных сетях. В ночь с 23 на 24 июня сотрудники пультовой охраны приехали на вызов сторожа детсада по улице Амангельды, 42 в Костанае. Сторож сообщил, что слышал в кустах на территории детсада крики о помощи. Охранники решили задержать преступников, которые попытались убежать. При задержании Исахметов выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга". Пуля попала в область брюшной полости, задела кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Согласно показаниям потерпевшего, тот не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с места металический угольник. Также известно, что охранник произвел 2 выстрела. Один из них, предположительно, в воздух. В итоге всех подозреваемых в изнасиловании сотрудники ЧОП задержали и передали в руки полиции, а в отношении Исахметова возбудили дело по части 2 статьи 252 УК РК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.
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