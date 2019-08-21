Действия охранника, спасшего женщину от насильников, признали законными

Костанай. 20 августа. Kazakhstan Today - Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае, передает Kazakhstan Today.

"По закону полиция обязана проверить действия сотрудника ЧОП на правомерность. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Действия сотрудника ЧОП были признаны законными. В отношении подозреваемых в изнасиловании ведётся следствие", - сообщила советник начальника Департамента полиции области Елена Кашарина.

Согласно показаниям потерпевшего, тот не смог убежать от сотрудника охраны и поднял с места металический угольник. Также известно, что охранник произвел 2 выстрела. Один из них, предположительно, в воздух. В итоге всех подозреваемых в изнасиловании сотрудники ЧОП задержали и передали в руки полиции, а в отношении Исахметова возбудили дело по части 2 статьи 252 УК РК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.

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