Костанай. 23 января. Kazakhstan Today - В рамках реализации программы "Рухани жангыру" учителями-практиками разработано учебное пособие по краеведению, для публикации которого потребуется около 12 млн тенге, заявила руководитель областного управления образования Батима Даумова, передает Kazakhstan Today.

Выступая на аппаратном совещании, глава управления образования напомнила присутствующим о том, что в рамках модернизации общественного сознания во всех регионах страны должны быть изданы учебные пособия по краеведению для 5-7 классов на основе региональных материалов и внедрены в школы с 1 сентября 2018 года.

"В рамках данного проекта творческой группой костанайских учителей-практиков разработано такое учебное пособие. Однако для выпуска и закупа учебного пособия по краеведению в количестве 8500 экземпляров необходимо дополнительное финансирование в размере 11 млн 900 тысяч тенге", - сообщила на совещании Б. Даумова.

Глава профильного ведомства пояснила, что один учебник включает в себя материал 5, 6, 7 классов по краеведению и предназначен для работы в школе. Так, расчет произведен по 20 учебников на 1 школу, всего средних и основных школ в области - 425. В целом работа управления образования по реализации программы "Рухани жангыру" проходит через подпрограмму "Тарбие жане білім" по трем базовым направлениям: "Олкетану", "Отаным - тагдырым", "Саналы Азамат", реализация каждого из которых - на особом контроле.

"Всего на реализацию подпроектов и мероприятий направлено более 29 млн тенге, из них привлеченных средств - более 15 млн тенге", - заключила Б. Даумова.

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