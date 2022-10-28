Досаев рассказал о недобросовестных перевозчиках в Алматы

Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

28 октября ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, на севере и востоке области ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Алматы 28 октября ночью и утром ожидается туман.

28 октября в Кызылординской области сохраняется ветер восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.

28 октября на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.

В Астане 28 октября ночью ожидаются туман, гололед.

Ночью 28 октября на западе Мангистауской области, днем в центре области ожидается сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду.

28 октября на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

28 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 28 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью и утром 28 октября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.

28 октября ночью на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

28 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

28 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

28 октября ночью на востоке Павлодарской области сохраняются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.