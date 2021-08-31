Дожди ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В понедельник атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК: пройдут дожди, на севере и востоке сильные дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части страны сегодня ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока ожидается выпадение града. Только на западе, северо-западе и на крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По прогнозу, в Акмолинской области, в центре, на юге и востоке, ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области туман. В Павлодарской области в центре, на юго-востоке, востоке ожидается гроза, днем на востоке области град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области на севере, востоке, в центре ожидается гроза, утром на севере, в центре области туман, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области днем на большей части ожидается гроза, днем на западе, севере, северо-западе, в центре - град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных, северо-восточных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, днем на западе, северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке с пыльной бурей. В горных районах Туркестанской области ожидается гроза с усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Утром и днем на юге, юго-востоке Кызылординской области ожидается гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Также днем на юго-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Кызылординской, Костанайской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства