Дожди ожидаются на большей части Казахстана в субботу

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - На большей части территории Казахстана в субботу ожидаются дожди. Лишь на западе и юго-западе сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке, в центре сильные дожди и выпадение града. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается шквал, усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются град, шквал, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются град, ночью и утром местами туман, ночью на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской области днем местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.





В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, ветер 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области днем местами усилится ветер до 17-22 метров в секунду. В Мангистауской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

Днем в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили синоптики.

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