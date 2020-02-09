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Движение ограничено на 11 участках республиканских трасс

08.02.2020, 10:20 23221
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями движение ограничено на 11 участках республиканских трасс, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, перекрыты следующие участки трасс:
 
1. Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры (участок город Нур-Султан - Щучинск).
 
2. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1426-й километры (участок город Нур-Султан - Темиртау).
 
3. Алматы - Усть-Каменогорск, 971-й - 1068-й километры (участок село Калбатау - поворот на поселок Касыма Кайсенова) .
 
4. Екатеринбург - Алматы, 1504-й - 1707-й километры (участок город Караганда - поселок Акчатау).
 
5. Кызылорда - Павлодар, 74-й - 906-й километры (участок поселок Атасу - поселок Топар).
 
6. Кызылорда - Павлодар, 970-й - 1367-й километры (участок город Караганда - поселок Ленинский).
 
7. Караганда - Аягоз - Бугаз, 63-й - 217-й километры (участок поселок Ботакара - поселок Каркаралы).
 
8. Караганда - Аягоз -Бугаз, 17-й - 60-й километры (участок город Караганда - поселок Ботакара).
 
9. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, 200-й - 240-й километры (участок граница Акмолинской области - поселок Шидерты).
 
10. Екатеринбург - Алматы, 768-й - 835-й километры (участок село Токсанби - село Чистополье). 
 
11. Кокшетау-Рузаевка, 102-й - 196-й километры (участок село Саумалколь - село Рузаевка).
 
По всей республике работает 785 единиц техники.
 

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