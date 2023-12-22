21.12.2023, 21:26 29626
Движение ограничили на 9 участках автодорог в четырех областях Казахстана
Ограничение действует для всех видов автотранспорта
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 21 декабря введено ограничение движения транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
Жетысуская область - один участок:
- автодорога Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Акмолинская область - два участка:
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1292-1353, участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области;
- автодорога Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау км 37-51, участок от поселка Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Карагандинская область - пять участков:
- автодорога Екатеринбург - Алматы км1353-1426, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1505-1610, участок от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы;
- автодорога Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау км 51-101, участок от границы Акмолинской области до поселка Нура;
- автодорога Кызылорда - Павлодар км 788-906, участок от границы Улытауской области до поселка Топар.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1610-1855, участок от поселка Аксу-Аюлы до города Балхаш.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Улытауская область - один участок:
- автодорога Кызылорда - Павлодар км 756-788, участок от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
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22.12.2023, 13:20 8641
Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные услуги в РК остаются одними из самых дешевых среди стран СНГ и Центральной Азии.
Среднемесячный коммунальный платеж для достаточно большой квартиры площадью 85 кв. м (обычно это трёхкомнатная квартира) в Казахстане составляет около 55 долл. США (25 тыс. тг). В эту сумму входят электроэнергия, отопление и кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора. Заметим: квартира в 85 кв. м - типичное жилье скорее для европейских стран. Для более стандартной по меркам РК квартиры площадью около 55-60 кв. м платёж, соответственно, будет заметно меньше: лишь около 35-40 долл. США", - сообщает Ranking со ссылкой на данные портала Numbeo.
Агентство сравнило эти цифры с показателями стран СНГ, включая ЦА и Балтию.
В целом в РК не только достаточно недорогая "коммуналка", но и - это важнее - самое благоприятное соотношение коммунальных платежей со средней заработной платой нетто (то есть после вычета всех налогов и отчислений). Заметим: в Казахстане, по данным Numbeo, такая зарплата нетто составляет 571 долл. США, или около 260 тыс. тг, что очень близко к той медианной заработной плате, которую показывает наша статистика (именно медианной, а не номинальной, то есть более реалистичной)", - пишут авторы материала.
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто.
То есть даже одному человеку оплачивать их не накладно, хотя обычно в квартирах такой площади живут семьи, и зарплату получают два члена таких семей", - подчеркивается в статье.
Для сравнения: в Беларуси, занимающей второе место по соотношению, коммунальные услуги "заберут" 10,4% одной "чистой" зарплаты, в Узбекистане - 11,9%, в Азербайджане и Грузии - более 14%, в России, Литве и Эстонии - более 16%, в Армении - уже 18%, в Украине - 21,7%, а в Латвии - 29,6%.
Самыми "тяжелыми" для кошелька являются коммунальные платежи в Пакистане: сразу 46,3% от одной зарплаты. В число антилидеров также входят Филиппины (28,9%), Греция (23,6%) и Сербия (22,6%).
Близкие к РК показатели отмечаются в таких странах, как Венесуэла (9,9%), Аргентина (10%), Португалия (10,8%), Германия (10,8%) и Великобритания (11,1%).
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане расходы одного домохозяйства на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в третьем квартале текущего года в среднем составляли 39,4 тысячи тенге (то есть чуть более 13 тысяч тенге в месяц в теплое летнее и раннее осеннее время). В целом же общие расходы домохозяйств в третьем квартале текущего года в среднем составляли около 307 тысяч тенге в месяц.
То есть на "коммуналку", ремонт и содержание жилья уходило лишь 4,3% от всех расходов средней семьи. Заметим: среднее домохозяйство в Казахстане состоит из 3-4 человек, а доходы этих домохозяйств обычно составляют зарплаты двоих взрослых членов", - отмечается в материале.
Авторы подчеркивают: хотя сами затраты на "коммуналку" и содержание жилья с учетом инфляции и общего роста цен во всех сферах жизни постепенно увеличиваются, доля этих затрат от всех расходов населения с 2020 года практически не менялась, а ранее и вовсе показывала сокращение. То есть коммунальные услуги в РК как в целом недороги, так и достаточно не накладны с учетом заработных плат и расходов населения.
Сегодня также сообщалось, что среди 90 стран мира Казахстан входит в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. При этом низкие тарифы на воду приводят к ее неэкономному использованию, и, в конечном счете, дефициту.
На сайте Kazakhstan Today в настоящее время проходит опрос на тему "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?". По последним данным, большинство опрошенных (56,56%) тратят на еду и коммуналку от 50 до 70% бюджета, 13,11% - от 30 до 50%, 4,1% - менее 30%. Более 80% бюджета на эти цели уходит у 22,13% опрошенных. 0,82% респондентов ответили, что не тратятся на продукты и комуслуги, еще 3,28% ответили, что им все равно.
Напомним, казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
22.12.2023, 10:30 13146
Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Больше 15 тысяч сотрудников не хватает теплоэлектростанциям страны, заявили эксперты Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
Опытные люди понемногу уходят. Нам важнее, чтобы они обучились с азов. Главное с азов начинать, с электромонтера или электрослесаря, и расти, опыта набираться. Через нас очень много проходит студентов", - цитирует телеканал "Хабар 24" начальника цеха ТЭЦ Усть-Каменогорска Серика Байсаринова.
В следующем году для теплоэлектростанций востока подготовят свыше 200 дипломированных специалистов, но и это не показатель.
Дефицит кадров приводит в конечном итоге к тому, что мы не можем проводить расширение инфраструктуры. Те ситуации, которые возникли в Экибастузе, Риддере, как раз показали, насколько важно обратить внимание на эту отрасль и подготовку кадров", - заявила ректор Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина.
В 2018-м на специальность "теплоэнергетика" в вузы страны поступили 972 студента, которые ожидаемо пополнят штат теплоэлектростанций республики. Кстати, это лучшие показатели за последние несколько лет. Для примера по профильным специальностям в 2013 году в университеты страны приняли 445 студентов, 329 из них - грантники. И лишь к 2017-му удалось поднять престиж профессии. Тогда приняли 640 студентов и создали 402 бюджетных места.
В этом году специальность начали осваивать 364 студента. Инженеров-теплоэнергетиков сегодня готовят в 14 университетах страны, и это без учета колледжей. Также растет число грантов. Ситуация в регионах показала острую потребность в специалистах, способных грамотно эксплуатировать и поддерживать тепловой баланс технически устаревших казахстанских ТЭЦ.
Напомним, в декабре в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
21.12.2023, 12:00 44256
Прокуратура ЗКО выявила нарушения в детских лагерях
Выявлены факты хищения бюджетных средств, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил
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Уральск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой района Байтерек по Западно-Казахстанской области проведены проверки в детских лагерях и выявлен ряд нарушений.
В ходе проверки в ГККП "Центр воспитательной работы" установлено, что директором центра незаконно принят на работу в детский лагерь "Жас улан" сын, не имеющий соответствующей квалификации и образования. Кроме того, ему перечислена заработная плата сверх установленной суммы. По акту надзора прокуратуры района директор ГККП за оказание неправомерного предпочтения привлечен к дисциплинарной ответственности на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 50 закона "О государственной службе" в виде предупреждения о не полном соответствии занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что переплаченная сумма заработной платы возвращена государству.
Также установлено, что здание детского лагеря "Достык" находится в аварийном состоянии, деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил. 13 работников лагеря не имеют соответствующих медицинских допусков.
Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства лиц и растраты вверенного имущества заведующим детского лагеря.
По инициативе прокуратуры района Байтерек зарегистрированы уголовные дела по части 2 статьи 189 (Растрата чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения), а также по части 2 статьи 190 (Мошенничество с использованием своего служебного положения). В последующем ввиду полного возмещения ущерба государству уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, прокурорская проверка детских лагерей была инициирована этим летом в Казахстане после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. Напомним, в одном из лагерей общественники обнаружили сауну. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. Позже несоответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы.
В декабре прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд.
20.12.2023, 20:27 69271
В двух областях закрыли дороги из-за непогоды
Ограничение действует для всех видов транспорта
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со снегом, метелью, ограничением видимости, а также проведением работ по очистке проезжей части введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Жамбылская область - 1 участок:
- Алматы - Ташкент - Термез км 159-238, участок от села Кенен до села Кайнар.
Жетысуская область - 2 участка:
- Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык;
- Сарыозек - Коктал км 45-68, перевал Алтын Емель.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На текущее время на автодорогах республиканского значения задействовано 674 единицы техники.
20.12.2023, 16:25 74641
ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники
В 2023 году в новогоднюю ночь за помощью в медицинские учреждения с различными травмами от пиротехники обратилось 13 человек, в том числе 3 детей
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы напомнили о соблюдениях мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников.
Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети", - поделился Жусупов.
В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.
Проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий. По результатам совместных рейдов в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции", - рассказал спикер.
Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.
Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:
- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;
- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
20.12.2023, 15:31 76656
Когда восстановят теплоснабжение в Кентау, сообщили в Минэнерго
В четверг температуру подачи тепла обещают довести до 60 градусов
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Кентау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики сообщили, когда будет восстановлена подача тепла в Кентау после нарушений, вызванных ураганным ветром.
Накануне в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что в свою очередь повлекло некоторые нарушения в теплоснабжении.
На сегодня электроснабжение полностью восстановлено, на Кентауской ТЭЦ в работе находятся три котла. Завтра, 21 декабря, будет подключен к работе 4-й котел. В настоящее время температура на улице -4 градуса. Подача тепла составляет 56 градусов при нормативе 60 градусов. В четверг температура будет доведена до 60 градусов", - сказано в сообщении МЭ.
Также в ведомстве отметили, что в Костанае сегодня проводятся плановые работы по устранению небольших нарушений в магистральной теплосети. Работы будут завершены сегодня до 17.00.
Данные работы не влияют на теплообеспечение горожан", - заверили в акимате.
Ранее сообщалось, что за последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. На ТЭЦ Кентау в работу был включен резервный котел.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
19.12.2023, 20:12 105766
Министр транспорта прокомментировал задержки поездов на юге Казахстана
Фото: КТЖ
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев объяснил недавние задержки поездов в южных регионах страны.
Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно по 22 грузовым поездам, 35 пассажирским поездам задержки были. Но это аномальные погодные условия", - объяснил Карабаев.
По его словам, проблемы были устранены с помощью сотрудников КТЖ. 2200 человек и 9 единиц техники были задействованы для расчистки путей от снега.
Вы поймите, там же снегом замело. И речь не только о снеге идет, речь идет о буране, о нулевой видимости", - добавил министр.
Также он отметил, что мороз до сорока градусов и сильные порывы ветра - тоже аномалия для юга Казахстана, и это осложняло ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти 20 поездов задерживались из-за непогоды.
На прошлой неделе в Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
19.12.2023, 19:56 101221
Алия Назарбаева непричастна к "Оператору РОП" - Минэкологии
"Оператор РОП" сегодня - полностью государственное предприятие
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве Республики Казахстан министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о том, что сейчас Алия Назарбаева непричастна к организации утилизационного сбора "Оператор РОП".
По словам главы Минэкологии, РОП сегодня - 100 процентов государственное предприятие.
Да, до этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. Но на сегодня РОП работает как госпредприятие. Я официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправляющему, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - ответил министр на вопросы журналистов.
В сентябре депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров заявлял, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем в "Операторе РОП", была Алия Назарбаева.
Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператора РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.
Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
Напомним, в апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.
При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
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