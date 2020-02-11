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Двух россиян задержали в Актюбинской области по подозрению в создании финансовой пирамиды

10.02.2020, 21:01 5806
Двух россиян задержали в Актюбинской области по подозрению в создании финансовой пирамиды
Актобе. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области в отношении руководителей компании "Голд" проводится досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
 

Руководители финансовой организации - двое граждан Российской Федерации - задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В офисе компании проведены обысковые мероприятия, изъяты документация и компьютерная техника", - сообщили в пресс-службе департамента полиции. 

 
На сегодняшний день вкладчиками являются более 10 тысяч граждан, сумма нанесенного ущерба пока подсчитывается. По данным полиции, в договорах, заключаемых с гражданами, указан перечень услуг, оказываемых ТОО "Голд". Это услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и сервисное обслуживание ювелирных изделий. 
 

Сейчас многие спрашивают, почему не остановили деятельность данной организации на начальном этапе. Чтобы остановить деятельность этой компании, мы должны были провести проверочные мероприятия. Мы запросили в Национальном банке и в налоговых органах информацию, имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Установлено, что у физических лиц, граждан РФ, и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа", - сказал заместитель начальника департамента полиции Самат Аисов.

 
 

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