Система Orphus

Экс-главу управления здравоохранения Атырауской области признали виновной в халатности

28.02.2020, 18:36 5725
Атырау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Экс-руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева была признана виновной по статье УК РК "Халатность", передает Kazakhstan Today. 
 

Приговором суда №2 города Атырау от 28 февраля 2020 года Маншук Аймурзиева признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 млн тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года", - сообщили порталу "Мой Город" в пресс-службе суда Атырауской области.


Напомним: новость об убийстве младенца в перинатальном центре Атырау взбудоражила весь Казахстан. Об ужасной трагедии удалось узнать благодаря антикоррупционной службе, прослушивавшей телефон центра. Выяснилось, что родившегося живым младенца внесли в базу как мертворожденного, а после того, как малыш начал подавать признаки жизни, поместили его в холодильник - оставили умирать. Спасти малыша не удалось. После скандала глава областного управления здравоохранения ушла в отставку, а Минздрав провел проверку по всей республике и выявил 277 неучтенных ранее случаев смерти новорожденных.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая