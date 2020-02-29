Экс-главу управления здравоохранения Атырауской области признали виновной в халатности

Атырау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Экс-руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева была признана виновной по статье УК РК "Халатность", передает Kazakhstan Today.

Приговором суда №2 города Атырау от 28 февраля 2020 года Маншук Аймурзиева признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 млн тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года", - сообщили порталу "Мой Город" в пресс-службе суда Атырауской области.













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