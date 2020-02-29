Экс-главу управления здравоохранения Атырауской области признали виновной в халатности

Атырау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Экс-руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева была признана виновной по статье УК РК "Халатность", передает Kazakhstan Today.
Приговором суда №2 города Атырау от 28 февраля 2020 года Маншук Аймурзиева признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 млн тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года", - сообщили порталу "Мой Город" в пресс-службе суда Атырауской области.
Напомним: новость об убийстве младенца в перинатальном центре Атырау взбудоражила весь Казахстан. Об ужасной трагедии удалось узнать благодаря антикоррупционной службе, прослушивавшей телефон центра. Выяснилось, что родившегося живым младенца внесли в базу как мертворожденного, а после того, как малыш начал подавать признаки жизни, поместили его в холодильник - оставили умирать. Спасти малыша не удалось. После скандала глава областного управления здравоохранения ушла в отставку, а Минздрав провел проверку по всей республике и выявил 277 неучтенных ранее случаев смерти новорожденных.
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