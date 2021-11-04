Facebook откажется от системы распознавания лиц

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Facebook удалит шаблоны для распознавания лиц более чем 1 млрд человек. Свое решение в компании объяснили тем, что регуляторы пока не предоставили четких правил по применению этой технологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Социальная сеть Facebook перестанет использовать систему распознавания лиц, говорится в сообщении компании Meta, которой принадлежит соцсеть, пишет РБК

Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались (на ее использование), больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем 1 млрд человек", - сообщили в Meta.

Свое решение в компании объяснили тем, что в обществе растет озабоченность по поводу использования этой технологии. Как отметил вице-президент по искусственному интеллекту в Facebook Джером Песенти, регуляторы пока находятся в процессе разработки "четкого набора правил", которые бы регулировали использование системы распознавания лиц. "В условиях такой сохраняющейся неопределенности мы считаем целесообразным ограничить использование системы распознавания лиц", - написал он (цитата по Reuters).

По словам Песенти, удаление шаблонов для распознавания лиц будет развернуто по всему миру. Ожидается, что эту работу компания завершит к декабрю.





В последние месяцы в адрес Facebook поднялась волна критики. К этому привели несколько факторов. Одним из них стал глобальный сбой в работе соцсети, а также принадлежащих компании Instagram и WhatsApp 4 октября. Вечером того дня акции Facebook упали на 5%, а сам сбой вызвал активное обсуждение в США вопросов, связанных с работой компании.

Помимо этого, 25 октября ряд американских СМИ опубликовали расследование "Досье Facebook" (The Facebook Papers) о проблемах в работе Facebook. В распоряжении изданий оказались внутренние документы компании, переданные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Изучив их, журналисты среди прочего выяснили, что руководство Facebook вмешивалось в работу соцсети, чтобы дать политикам привилегии при публикации постов, а также что Facebook не справляется с модерацией постов, разжигающих ненависть, особенно тех, что написаны не на английском языке.

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал расследование попыткой "представить искаженную картину о компании". Он также подчеркнул, что крупным компаниям нужны проверки и они не должны принимать все решения о своей медийной политике сами - в некоторых вопросах нужно применять госрегулирование. По словам Цукерберга, сам он неоднократно призывал власти к регулированию, "чтобы внести ясность".

В конце октября Facebook объявила о смене названия на Meta . Как пояснил Цукерберг, компания намерена ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью, но и со всей "вселенной" продуктов, в том числе WhatsApp, Instagram, Oculus и другими. В первую очередь речь идет о новом продукте - метавселенной, в которой пользователи смогут общаться в виртуальной реальности. Пока она находится на стадии разработки.



