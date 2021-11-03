Казахстан первым из стран Центральной Азии получил доступ к внутренней системе компании Meta (Facebook)

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Региональный директор компании Meta (ранее - Facebook) по связям с общественностью по регионам Китай, Центральная Азия и Монголия Джордж Чен заявил, что Казахстан первым из стран Центральной Азии получил доступ к внутренней системе компании CRS, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Meta (ранее известная как Facebook) имеет специальный онлайн-канал, Content Reporting System (CRS), где правительства всего мира могут сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство. Теперь Казахстан и Meta согласились работать вместе, и Казахстан стал частью CRS", - сказал Джордж Чен в своем посте, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, компания Facebook поменяла название на Meta, об этом сообщил ее основатель Марк Цукерберг.
Напомним также, 1 ноября Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете.
Однако директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен МакКонаги опроверг заявление правительства Казахстана о том, что страна получила эксклюзивный доступ к системе отчетности о контенте социальной сети Facebook.
На это глава МИОР РК Аида Балаева заявила в посте в Facebook, что Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса.