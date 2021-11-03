Казахстан первым из стран Центральной Азии получил доступ к внутренней системе компании Meta (Facebook)

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Законодательная норма по установлению групп инвалидности детям с 7 лет введена в действие в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Норма принята в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Детям-инвалидам, достигшим на дату введения в действие закона (24 октября 2021 года) возраста от 7 до 16 лет, установление группы инвалидности будет осуществлено однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по экспертному заключению, вынесенному заочно на основании данных, имеющихся в акте (-ах) МСЭ и оценки степени ограничений жизнедеятельности, на период инвалидности, установленный ранее по категории "ребенок-инвалид". Таким образом, родителям/законным представителям, детям которых исполнилось 7 и более лет на дату вступления в силу закона, не нужно приходить в отделы МСЭ для установления группы инвалидности".

Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.