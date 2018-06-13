Финал Кубка Казахстана по эндуро пройдет 23 июня в Текели

Талдыкорган. 13 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области пройдет финал кубка Казахстана по эндуро. Красочный и агрессивный стиль езды по бездорожью, начиненному препятствиями, трамплинами и крутыми поворотами, ожидает всех любителей мотоспорта, передает корреспондент агентства.

Оценить и насладиться зрелищными гонками можно будет в городе Текели 23 июня в 10.00 по местному времени.

Соревнование Кубка РК по эндуро стартовало в марте и состояло из трех этапов. Кроме казахстанцев, в состязании приняли участие представители России. Это уже пятая гонка, которая проводится в нашей стране.

"Эндуро - это однодневная гонка на скорость, время и выносливость по бездорожью на мотоциклах и квадроциклах, состоящая из нескольких кругов. Город Текели был выбран местом проведения финала, так как здесь расположена сложнейшая трасса, которая включает в себя препятствия, свойственные классической эндуро-трассе", - сказал Александр Артющенко, организатор чемпионата, председатель общественной организации Adventure Life.

Главная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и развитие мотоциклетного спорта среди любителей с привлечением их к занятию. Кроме этого, присутствие на гонках может стать увлекательной формой досуга для молодежи.

Отметим, что принять участие в чемпионате может любой желающий - от любителя до профессионала.

Выбирать победителя будет профессиональное жюри, состоящее из представителей Федерация автомотоспорта РК). Оценивать участников будут по количеству очков, набранных с первого этапа. В финальном итоге непредсказуемой гонки победителем может стать каждый.

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