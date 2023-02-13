Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн-обучение
Стамбул. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле обратилось к обучающимся в Турции казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн- обучение. Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах.
Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:
- провинции, относящиеся к посольству РК в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан, -
1. консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41;
2. третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07;
3. помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04;
4. дежурный комендант - +90 312 491 91 00;
электронная почта: ankara@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин, -
1. вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75;
2. сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11;
3. дежурный комендант - +90 242 324 26 11;
электронная почта: antalya@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству РК в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын, -
1. консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86;
2. консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77;
3. дежурный комендант - +90 212 662 53 47;
электронная почта: istanbul@mfa.kz.
12 февраля в Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.