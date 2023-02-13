12.02.2023, 11:33 37241
В Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела погибших в Турции граждан Казахстана Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы.
Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью, и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя. Наш консул посетил Сабину Мамадьярову, ее состояние здоровья хорошее. Ей провели операцию на поврежденную руку. По словам врачей, ей еще необходимо оставаться некоторое время под их наблюдением", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи.
новости по теме
12.02.2023, 17:25 21536
Более 600 человек, застрявших на дороге из-за непогоды, эвакуировали через КТЖ
Фото: КТЖ
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 600 человек, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, перевезено АО "Пассажирские перевозки", сообщает пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
В условиях снегопада, метели, закрытия автомобильных дорог АО "НК "ҚТЖ" организован вывоз железнодорожным транспортом людей, эвакуированных с занесенных снегом автодорог.
В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 600 человек на участке Тараз - Шымкент пассажирскими поездами:
- № 71 Астана - Шымкент - 125 пассажиров;
- № 56 Кокшетау - Кызылорда - 250 пассажиров;
- № 21 Семей-Кызылорда" - 79 пассажиров;
- № 23 Алматы - Актобе - 192 пассажира;
- № 1 Алматы - Ташкент перевезено 35 пассажиров.
12.02.2023, 12:27 31761
В двух областях Казахстана закрыты трассы
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 11.40 12 февраля в двух областях в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) действуют ограничения движения на двух участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
Движение ограничено для всех видов транспорта.
В Жамбылской области закрыт участок трассы Алматы - Ташкент - Термез, км 534-593 от села Айша-Биби до границы Туркестанской области.
В Туркестанской области закрыт участок трассы Алматы - Ташкент - Термез, км 593-632 от границы Жамбылской области до села Машат.
12.02.2023, 12:16 32321
Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн-обучение
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Стамбул. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле обратилось к обучающимся в Турции казахстанским студентам
Высшие учебные заведения страны переходят на онлайн- обучение. Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах.
Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:
- провинции, относящиеся к посольству РК в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан, -
1. консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41;
2. третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07;
3. помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04;
4. дежурный комендант - +90 312 491 91 00;
электронная почта: ankara@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин, -
1. вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75;
2. сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11;
3. дежурный комендант - +90 242 324 26 11;
электронная почта: antalya@mfa.kz;
- провинции, относящиеся к генеральному консульству РК в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын, -
1. консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86;
2. консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77;
3. дежурный комендант - +90 212 662 53 47;
электронная почта: istanbul@mfa.kz.
12 февраля в Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
11.02.2023, 12:51 82841
В Алматы сократят интервал движения поездов метро в часы пик
С 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг населению города Алматы с 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав.
На линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд, рассказали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы".
С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен Алматы".
В компании напомнили, что в 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро "Сарыарка" и "Б.Момышұлы", с связи с чем пассажиропоток увеличился почти в двое и достиг 85 тыс перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из 4 вагонов и общей вместимостью 938 человек.
11.02.2023, 10:52 87146
Гендиректора "Павлодарэнерго" уволили по требованию Скляра Дополнено
Фото: pavlodarenergo.kz
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Экибастуз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подверг критике работу гендиректора АО "Павлодарэнерго".
В первую очередь Скляр поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра, информирует портал pavlodarnews.kz.
Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", - сказал зампремьера.
Первый заместитель премьер-министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и с членом совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.
Напомним, в АО "Павлодарэнерго" не смогли сказать, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Дополнено 11.02.2023, 12.05
Также Роман Скляр побывал в школах №№ 7 и 11, где проверил работу батарей и системы теплоснабжения в целом. Сейчас все школы города учатся онлайн.
По словам руководителя отдела образования города Лауры Дисюповой, ситуация постепенно улучшается: при отпуске температуры 70 градусов на ТЭЦ воздух в школе №11 прогревается до 18-20 градусов. Как подчеркнул Роман Скляр, ситуация с недогревом ряда домов, детских садов и школ была и несколько лет назад даже при нормальной работе ТЭЦ. Он повторил, что и при нынешних параметрах на ТЭЦ можно было наладить работу, сообщает pavlodarnews.kz
Со своей стороны аким Экибастуза Аян Бейсекин заверил первого заместителя премьер-министра РК в том, что по всем проблемным домам и соцобъектам была проведена соответствующая подготовительная работа: прозведена качественная промывка и опрессовка сетей. При температуре на подаче 65-70 градусов нужно 2-3 дня для приведения в температурного режима в школах в санитарные нормы.
Роман Скляр потребовал подготовить все учебные заведения к началу следующей недели и перейти к обучению детей в школах с понедельника.
Напомним, с 7 февраля школы Экибастуза перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях.
10.02.2023, 17:56 121136
В Турции продолжают поиски еще одной без вести пропавшей казахстанки - МИД
Фото: twitter/@pusholder
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели продолжают поиски еще одной казахстанки, которая пропала после землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Еще одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь с 6 февраля 2023 года и проживает в городе Кахраманмараше. Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит ее поиски. По словам соседей, она в момент обрушения находилась внутри дома. Мы ждем окончания операции и надеемся на хорошие новости", - цитирует zakon.kz Айбека Смадиярова.
Он сообщил еще об одной казахстанке, которая считалась без вести пропавшей. Ее нашли в городе Хатай.
Она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней все в порядке, она находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал", - цитирует tengrinews.kz официального представителя МИД.
Также, по словам Айбека Смадиярова, тела двух погибших в Турции казахстанцев доставят на родину.
Тела Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева доставят в Казахстан 11 февраля, все расходы будут покрыты государством", - цитирует sputnik.kz Айбека Смадиярова.
Кроме того, он рассказал о состоянии выжившей в результате землетрясения в Турции Сабины Мамадьяровой, сообщает inform.kz.
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ей провели операцию на руку.
По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в больнице города Адана. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное", - проинформировал Айбек Смадияров.
Дополнено 10.02.2023, 20.22
Казахстанские спасатели освободили из-под завалов семь человек в Турции.
Обстановка сохраняется сложная. Сводная группа спасателей Казахстана проводит поисково-спасательные работы в двух городах Газиантеп и Нурдагы. Уже спасены семь человек, а также 14 тел извлечены из-под завалов", – сообщил первый вице-министра МЧС Ибрагим Кульшимбаев.
Проводятся инженерные работы по демонтажу разрушенных этажей, после этого на нижних этажах будет организован поиск при помощи служебных собак и специальных приборов.
По информации МИД РК, 124 казахстанца вывезли из четырех провинций Турции, наиболее пострадавших от землетрясений.
Дополнено 10.02.2023, 21.29
Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых — более 77 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
10.02.2023, 13:33 132631
Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья
Фото: pexels.com
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Механизм субсидирования арендной платы за жилье позволит охватить порядка 70 тысяч казахстанцев. Они получат 50% компенсации за аренду жилья, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
Подача заявок на участие в программе доступна на платформе otbasybank.kz. Заявки на субсидирование принимаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Кроме того, арендное жилье казахстанцы ищут самостоятельно. Выплачивать субсидии по аренде жилья "Отбасы банк" будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей", - сообщили в ведомстве.
Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:
- инвалиды I и II групп;
- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
- дети-сироты;
- многодетные семьи.
При этом размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (40 567 тенге).
Отбасы банк" будет проводить мониторинг соответствия получателей, а также ежемесячно мониторить платежную дисциплину. В свою очередь, местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье. Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье запрещается", - говорится в информации.
С более подробной информацией об алгоритмах подачи заявки на арендное жилье можно ознакомиться на сайте АО "Отбасы банк" в разделе "Доступное жилье".
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается тенденция снижения цен на аренду жилья. В январе цены на аренду снизились на 2,5%. В 2023 году в республике планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья.
Также сообщалось, что снятые пенсионные накопления казахстанцы чаще всего тратят на приобретение или строительство жилья, либо на выплату ипотеки. За два года на эти цели было снято 3,2 трлн тенге.
10.02.2023, 12:32 117581
Ушел из жизни первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко Дополнено
Терещенко занимал пост премьера с 1991 по 1994 годы
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко.
Сергей Терещенко родился в 1951 году в городе Лесозаводске Приморского края РСФСР.
Терещенко стал первым премьер-министром независимого Казахстана и находился на этой должности с 1991 года до октября 1994 года.
Дополнено, 10.02.2023, 15.52
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Сергея Терещенко, сообщает Акорда.
Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь - от инженера колхоза до первого председателя правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері", других государственных наград", - говорится в телеграмме.
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