График подачи и отключения воды жителям Медеуского района Алматы до 30 июля

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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе будет действовать в период с 07.00 29 июля по 24.00 30 июля.





По информации ГКП "Алматы су", в южной части Медеуского района сохраняется ограниченная подача воды.





С подключением насосной станции "Трамплины", расположенной на улице Каппарова, западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", удалось восстановить водоснабжение в ЖК "Есентай", ЖК "Таушатыр". Также с понижением давления восстановлена подача воды в ЖК "Акбота".





В "Алматы су" отметили, что разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах.





График подачи воды на 29 июля





С 7.00 до 13.00 многоквартирные жилые дома в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;





С 19.00 до 24.00 потребители, расположенные южнее (выше) улицы Курмет, в том числе микрорайон Юбилейный, Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей - Жанибек хандары, жилые застройки по улицам Тайманова, Иванилова, Игишева.





График подачи воды на 30 июля





С 7.00 до 13.00 - многоквартирные жилые дома в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.





В период с 13.00 до 19.00 29 июля и с 00.00 до 07.00 30 июля будет осуществляться накопление воды в резервуары.





Также сообщается, что график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.





Для увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.





В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.





3. Сейчас он в районе 170-340. Напомним , из-за селя вода в горной реке помутнела, и ее невозможно использовать для очистки. Исследования проводятся каждый час. Необходимый уровень мутности - 30-40 мг/дм. Сейчас он в районе 170-340.



