Грандиозный праздник для детей провели в русском театре драмы имени Лермонтова в Алматы

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Грандиозный праздник, посвящённый Международному дню защиты детей, состоялся 1 июня 2019 года в Государственном академическом русском театре драмы имени М.Ю. Лермонтова в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Перед началом спектакля к юным зрителям обратились директор театра Юрий Якушев и консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Они тепло поздравили ребят с праздником и началом каникул и представили новую программу творческой мастерской "Созвездие Андрес", подготовленную специально к Международному Дню защиты детей под руководством заслуженного деятеля Республики Казахстан Марины Ганцевой.

Ребята из театральных коллективов "Клоуны" и "Котятки" представили на суд публики спектакль "Калейдоскоп", в котором каждый мог найти произведение на свой вкус и возраст. Самым маленьким очень понравились инсценированные стихотворения Агнии Барто ("В театре", "Верёвочка"), Сергея Михалкова ("А что у вас?", "Лев и ярлык"). Любители серьёзной поэзии получили удовольствие от чтения таких известных произведений как "Аристократка" Эдуарда Асадова, монолог Сальери Александра Пушкина, "Шёл по улице Бог" Надежды Тихоновой.

Бурю аплодисментов вызвали постановки сказок Корнея Чуковского "Тараканище" и "Муха-цокотуха", но, бесспорно, гвоздём программы стала постановка сказки Диляры Яхъяевой "Ночь перед Рождеством в Гамельне". Постановка была осуществлена по сказке юного автора, победителя Второго конкурса сказок "Сказки Солнечного города" Диляры Яхъяевой, а настоящее время студентки факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби.

По окончании спектакля участники праздника смогли ознакомиться с музеем театра, посетить развёрнутую в фойе выставку, где увидеть самые настоящие театральные костюмы и реквизит. Самые смелые могли сфотографироваться с юными артистами в специально организованной фотозоне. А сладкоежки - попробовать лакомства от мастеров кондитерского цеха театра.

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