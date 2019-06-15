Гражданина Китая задержали на границе за попытку вывоза из Казахстана 10 млн тенге

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Более 10 млн незадекларированных тенге пытался вывезти из Казахстана гражданина Китая, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники таможенного поста "Алтынколь" совместно с ПС КНБ РК в пункте пропуска МЦПС "Хоргос" в Алматинской области задержали 50-летнего гражданина КНР, при обыске которого найдены незадекларированные наличные денежные средства в общей сумме 10 438 185 тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

По информации ведомства, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье КоАП РК "Недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами наличной иностранной валюты, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию".





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