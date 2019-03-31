Гражданин Кыргызстана пытался въехать в Казахстан по поддельному российскому паспорту

Актобе. 30 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники задержали кыргызстанца с поддельным паспортом, прошедшего пограничный контроль в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Вчера в ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Жайсан" (автомобильный), расположенного на участке Актюбинского пограничного отряда, при попытке пересечь границу по поддельному паспорту был задержан 51-летний гражданин Кыргызской Республики. Он следовал из Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Опросив задержанного, пограничники выяснили, что он в поисках работы находился в Российской Федерации с 2011 года. Документы и деньги были украдены. Поддельные документы (паспорт, водительское удостоверение и временную регистрацию) он приобрел в 2015 году около станции метро "Комсомольская" Московского метрополитена, а до этого момента находился в чужой стране без документов. Работал в дачном поселке Балашиха в Подмосковье.

Проводятся следственные мероприятия, проинформированы правоохранительные органы", - отметили в ведомстве.

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