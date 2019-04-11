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Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию рога сайгака на 200 млн тенге

10.04.2019, 09:18 5833
Уральск. 10 апреля. Kazakhstan Today - Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию рога сайгака на 200 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Пограничниками отделения "Сырым авто" Уральского погранотряда задержан 49-летний узбекистанец за попытку провоза в Россию крупной партии контрабандного товара. Данный гражданин на рейсовом автобусе сообщением Орал - Самара вез с собой большой чемодан, внутри которого оказались свежеспиленные рога сайгака в количестве 148 штук", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

 
В ведомстве уточнили, что оценочная стоимость незаконного груза - 196 950 000 тенге.
 

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