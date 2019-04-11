Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию рога сайгака на 200 млн тенге

Пограничниками отделения "Сырым авто" Уральского погранотряда задержан 49-летний узбекистанец за попытку провоза в Россию крупной партии контрабандного товара. Данный гражданин на рейсовом автобусе сообщением Орал - Самара вез с собой большой чемодан, внутри которого оказались свежеспиленные рога сайгака в количестве 148 штук", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
В ведомстве уточнили, что оценочная стоимость незаконного груза - 196 950 000 тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства