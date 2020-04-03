Хакеры могут красть пароли через приложение Zoom

Нур-Султан. 2 апреля. Участившиеся ошибки Zoom могут представлять угрозу для Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), в программном обеспечении Zoom, которое сейчас бьет все рекорды популярности в мире, нашли две критические уязвимости. Одна из ошибок позволяет злоумышленникам красть пароли операционной системы Windows. Вторая уязвимость позволяет получить доступ к микрофону и камере без запроса доступа у пользователя MacOS.





Если проблема не устранится в кратчайшее время, Казахстан может столкнуться с массовой атакой, в том числе и на критическую инфраструктуру, из-за временной сверхпопулярности Zoom.

Спецалисты отмечают, что Казахстан не имеет отечественных аналогов Zoom или Skype для обеспечения безопасной связью госорганов в период чрезвычайного положения. Однако опенсорсные решения вполне могут стать хорошим выходом из ситуации и это идеально укладывается в рамки инициативы президента "Окно возможностей", направленной на развитие отечественного производства и ПО.

Мы в ЦАРКА, например, перешли на Jitsi - решение, аналогичное Zoom, с открытым исходным кодом, которое можно разворачивать на собственных серверах, а также получать основной функционал через браузер, если не хочется устанавливать приложение. Для тестов предлагаем свой сервер с публичным сервисом Jitsi. Если хотите проверить качество решения для своих online-совещаний или обучения детей, используйте наш тестовый домен - meeting.cert.kz", - рассказали в ЦАРКА.

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