Инспектор по делам обороны Экибастуза обещал призывнику военный билет за 800 тыс. тенге

Экибастуз. 9 августа. Kazakhstan Today - Военный суд приговорил инспектора отдела по делам обороны Экибастуза Б. Касымбаева к штрафу в размере 7,6 млн тенге за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Касымбаев, используя свое служебное положение, под предлогом выдачи военного билета путем обмана завладел денежными средствами призывника срочной службы в сумме 800 тыс. тенге. 6 августа приговором военного суда Семейского гарнизона Касымбаев приговорен к штрафу в размере 7,6 млн тенге. Осужденный также лишен воинского звания "старший сержант" и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

В ведомстве также рассказали о приговоре в отношении руководителя отдела оказания государственных услуг и организационно-контрольной работы Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области С. Кайнарбаева.

Кайнарбаев получил взятку в сумме 47 тыс. тенге за выдачу специального разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по территории Республики Казахстан. 5 августа приговором суда №2 Тараза Кайнарбаев приговорен к штрафу в размере 1,6 млн тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты наказание также будет заменено на лишение свободы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства