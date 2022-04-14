Инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса в урочище Бозжыра

Как сообщает сетевое издание ZTB.KZ, такое решение принято в связи с тем, что "данная территория является особо охраняемой природной территорией, главой государства было дано поручение правительству о пересмотре места реализации проекта".
В результате проведенных совместных совещаний акимата области, министерств культуры и спорта и экологии, геологии и природных ресурсов РК с представителями общественности, ветеранами, учеными, экспертами в области экологии инвестором были учтены все замечания и предложения и принято решение о реализации проекта за пределами заказника, на расстоянии 4 километров от урочища Бозжыра", - сообщили в областном акимате.
В прошлом году многие казахстанцы выступили против строительства в урочище Бозжыра какого-либо гостиничного комплекса. Активисты просили не трогать уникальное природное место, в котором обитают редкие животные, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы местного значения".
Также министр экологии, геологии и природных ресурсов сообщил, что строительство отеля будет перенесено из урочища Бозжыра в другое место.