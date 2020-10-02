Из-за птичьего гриппа карантин введен в шести областях РК

Вице-министр сельского хозяйства пояснила, что в регионах, в которых введен карантин, было подтверждено результатами лабораторных анализов наличие высокопатогенного гриппа птиц.
По ее словам, на сегодняшний день не подтвердился птичий грипп в Туркестанской, Актюбинской, в Шымкенте, в одном районе Жамбылской области, в одном районе Акмолинской области, в одном районе Павлодарской области, а также в четырех населенных пунктах Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.
Если лабораторные исследования покажут наличие высокопатогенного вируса гриппа птиц, то тогда ветеринарной службой будут вводиться ограничения, проводиться карантинные мероприятия", - сказала Исаева, отвечая на вопрос будут ли вводиться новые ограничения на ввоз или вывоз живой птицы, мяса и яиц.
Кроме того, исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Турсын Кабдулданов сообщил, что падеж птицы прекратился в четырех регионах РК.
За последние сутки прекратился падеж в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и в Шымкенте. Кроме того, снижается падеж в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области ещё три села закрывают на карантин из-за птичьего гриппа.
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