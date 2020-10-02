Из-за птичьего гриппа карантин введен в шести областях РК

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Карантин введен в 48 населенных пунктах 25 районов шести областей. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр сельского хозяйства пояснила, что в регионах, в которых введен карантин, было подтверждено результатами лабораторных анализов наличие высокопатогенного гриппа птиц.

По ее словам, на сегодняшний день не подтвердился птичий грипп в Туркестанской, Актюбинской, в Шымкенте, в одном районе Жамбылской области, в одном районе Акмолинской области, в одном районе Павлодарской области, а также в четырех населенных пунктах Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Если лабораторные исследования покажут наличие высокопатогенного вируса гриппа птиц, то тогда ветеринарной службой будут вводиться ограничения, проводиться карантинные мероприятия", - сказала Исаева, отвечая на вопрос будут ли вводиться новые ограничения на ввоз или вывоз живой птицы, мяса и яиц.

Кроме того, исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Турсын Кабдулданов сообщил, что падеж птицы прекратился в четырех регионах РК.

За последние сутки прекратился падеж в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и в Шымкенте. Кроме того, снижается падеж в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях", - уточнил он.





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