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Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров, летевших одним рейсом с зараженными коронавирусом

20.03.2020, 17:47 8992
Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров авиарейса Минск - Нур-Султан, среди которых были заболевшие коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 

Пассажиры, летевшие рядом, по расположению мест, с зараженными пациентами, являются близко контактными людьми. Они остались на весь период карантина. Система вентиляции в самолете не дает возможности распространения вируса по всему салону. Поэтому под карантином с круглосуточным наблюдением оставили только рядом сидящих людей. Все остальные считаются потенциально контактными лицами", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

 
 

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