Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров, летевших одним рейсом с зараженными коронавирусом

Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров авиарейса Минск - Нур-Султан, среди которых были заболевшие коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
Пассажиры, летевшие рядом, по расположению мест, с зараженными пациентами, являются близко контактными людьми. Они остались на весь период карантина. Система вентиляции в самолете не дает возможности распространения вируса по всему салону. Поэтому под карантином с круглосуточным наблюдением оставили только рядом сидящих людей. Все остальные считаются потенциально контактными лицами", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, по последним данным, в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая. При этом оба заразившиеся коронавирусом прибыли в Караганду рейсом Минск - Нур-Султан.
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