Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - Заразившиеся коронавирусом прибыли в Караганду рейсом Минск - Нур-Султан. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев, передает Kazakhstan Today.
По словам Нурлыбаева, вирус обнаружен у пассажиров рейса Минск - Нур-Султан. 18 марта самолет совершил посадку в аэропорту Караганды по причине сложностей, связанных с размещением граждан на карантин в столице.
Он также отметил, что при встрече пассажиров были соблюдены все необходимые меры безопасности. Автобус для транспортировки был подан непосредственно к трапу самолета, тем самым исключена возможность входа пассажиров в здание аэропорта. Осмотр граждан производился непосредственно в салоне самолета. После осмотра все граждане организованно на автобусах были доставлены в карантинный госпиталь.
На сегодняшний день состояние пациентов, у которых выявлен коронавирус, удовлетворительное", - заключил Нурлыбаев.
По последним данным, в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая.
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