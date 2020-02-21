Из Китая в Казахстан вернулась еще одна студентка

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Еще одна студентка вернулась в Алматы из Китая, передает Kazakhstan Today

Девушка будет 14 дней находиться под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб и симптомов коронавируса нет, сообщает inAlmaty.kz

Из Китая украинским бортом должны были вылететь две казахстанские студентки. Однако одну девушку не выпустили китайские власти.

У нее была температура 37 – чуть повышенная. Обычно в этих случаях китайские власти не пускают. Она осталась в КНР", - сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип.

Прибывшая в Алматы студентка доставлена в Многопрофильную больницу Алматы. Согласно правилам, она пробудет там 14 дней под наблюдением медиков. У девушки отсутствуют жалобы на здоровье, температура нормальная.

Напомним, власти Украины направили самолет для эвакуации граждан из Китая. 20 февраля, в 4 утра по алматинскому времени, Boeing приземлился в аэропорт Алматы, после чего вылетел в Международный аэропорт Киева Борисполь. По данным посольства Украины в Китае, на борту самолета находились 48 граждан Украины и 29 иностранцев – подданных девяти стран: Казахстана, Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

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