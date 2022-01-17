Создан попечительский совет фонда "Казакстан Халкына"

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Как сообщает пресс-служба фонда, в состав попечительского совета вошли:
- Пя Юрий - председатель КФ "University Medical Center";
- Саин Аружан - уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда "Добровольное Общество "Милосердие";
- Байгалиева Бахыт - председатель, учредитель ОЮЛ "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями";
- Таукелева Саида - руководитель, учредитель РОО "Общественный контроль и мониторинг";
- Алиева Эльмира - председатель ОФ "Help Today";
- Чинкисбаева Лаззат - исполнительный директор ОО "Менін Атамекенім";
- Трифонов Владислав - ОО "Жизнь без границ";
- Смирнова Ирина - депутат мажилиса, общественный деятель;
- Сулейменова Роза - генеральный директор ТОО "САТР";
- Ержан Алмаз - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;
- Жандосов Ораз - директор Центра экономического анализа "Ракурс", экономист;
- Худайбергенов Олжас - старший партнер консалтинговой компании "Center for strategic initiatives";
- Байтасов Арманжан - владелец "Tan Media Group", меценат;
- Сулейменов Каирбек - председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен".
На пост председателя попечительского совета избран Юрий Пя.
Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщал, что фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.
Председателем общественного социального фонда "Казакстан халкына" (Народу Казахстана) назначен Болат Жамишев.