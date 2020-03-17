Как будут оплачивать в РК вынужденный отпуск или простой из-за коронавируса

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Вопрос о том, как будет начисляться зарплата тем, кто вынужден уйти в отпуск из-за необходимости быть дома с детьми, и работникам заведений, закрывающихся из-за распространения коронавируса, прокомментировал председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев, передает Kazakhstan Today.

В этой связи некоторые работодатели вынуждены направить своих работников на простой. Согласно статье 112 Трудового кодекса РК, порядок оформления простоя и условия оплаты временного простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, устанавливается в размере не ниже минимальной зарплаты - 42 500 тенге", - сказал он.

Однако оплата может быть выше, в случае если данная мера предусмотрена в трудовом или коллективном договоре.





По соглашению сторон, если позволяет производственный процесс, в период карантина работодатель вправе установить дистанционную работу. Статья 138 предусматривает, что работодатель издает свой акт об условиях работы, об учете рабочего времени и заработной плате. В трудовом законодательстве все эти моменты учтены", - добавил он.

Президент дал поручение проработать данный вопрос с работодателями . На данный момент нашим министерством были разработаны рекомендации, они направлены в акиматы областей. Соответственно сейчас на местах должны проводить разъяснительную работу с работодателями. Но согласно действующему кодексу, оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком или по соглашению сторон в любое время. Трудовое законодательство этому не препятствует", - сказал он.





кроме того, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, всем работникам, находящимся на карантине вне зависимости в медицинском учреждении или на домашней изоляции, выдаются больничные листы. Оплата пособия временной нетрудоспособности производится в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении права назначения выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности». Выплата должна быть в размере не более 17 МРП в месяц.

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